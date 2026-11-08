Hansi Flick: "Tenemos la calidad para ganar estos partidos"

Hansi Flick, FC Barcelona - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, dio una importancia máxima a ganar (1-2) este domingo al Atlético de Madrid y mantener el liderato de LaLiga EA Sports antes de otro parón por selecciones, demostrando que tienen "la calidad para ganar estos partidos".

"Nos adaptamos un poco mejor en el descanso. La primera parte echamos de menos intensidad, queríamos presionar. Hablé con De Jong sobre jugar en esta posición, ya en el anterior partido, y me dijo que sí. Pensé que jugara 15 minutos de lateral, y después cambiarle cuando Bernal estuviera cansado. Fue una decisión correcta", dijo en rueda de prensa sobre un cambio que marcó el encuentro.

El preparador alemán metió a Frenkie de Jong y desde la reanudación, el Barça fue mejor hasta remontar en el Metropolitano. "La presión del uno contra uno fue importante después del descanso. Estábamos muy lejos de los rivales, no era fácil, y lo hicimos mejor en el segundo tiempo. El partido son 90 minutos, la primera mitad no fue perfecta pero la segunda fue buena, y creo que merecimos la victoria. Estoy contento, es perfecto, tres puntos más", afirmó.

"Del uno al diez, un diez", respondió sobre la importancia de este partido, un choque señalado como los que perdieron la semana pasada contra París Saint-Germain y Real Madrid. "Sí. Tenemos la calidad para ganar estos partidos. Creo en este equipo. En la segunda parte hicimos un gran partido, no es fácil ganar aquí. Es un camino largo la temporada, trabajamos todos los días para tener éxito y ganar títulos", apuntó.

Flick valoró además el parón de selecciones de las próximas dos semanas, confiando en que sus jugadores vuelvan en buenas condiciones. "Para ellos es duro, pero es su trabajo. Esperemos que manejen sus minutos en la selección", terminó.