Harry Kane rompe su silencio tras ausentarse con el Tottenham: "Nunca me he negado a entrenar"

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El internacional inglés Harry Kane ha asegurado este viernes que "nunca se ha negado a entrenar" con el Tottenham después de haber retrasado cuatro días su vuelta a la disciplina del grupo con el objetivo de alargar sus vacaciones.

Kane terminará su 'exilio' este sábado cuando acuda a su primer entrenamiento de pretemporada. El pasado lunes, fecha en la que estaba citado por su club, decidió alargar sus vacaciones en las Bahamas antes de viajar a Florida.

El capitán de Inglaterra parece que busca una salida del Tottenham, sobre todo después de que el Manchester City haya expresado este viernes su interés en ficharlo si los 'Spurs' estaban dispuestos a negociar. Pero el cuadro londinense no tiene intención de vender a su mejor jugador.

Kane todavía tiene tres años de contrato, de los seis que firmó en su último contrato, y su salida podría estar cifrada muy cerca de los 150 millones de libras (177 millones de euros), según informa la prensa británica. Por menos de esta cantidad el Tottenham no estaría dispuesto a vender.

Kane, que será multado por indisciplina, ha sido criticado por los aficionados del club y ahora ha roto su silencio. "Han pasado casi 10 años desde que hice mi debut con los 'Spurs'. Por cada uno de esos años, ustedes, los aficionados, me han mostrado amor y apoyo total", indicó en su cuenta de Twitter.

"Por eso duele leer algunos de los comentarios de esta semana, cuestionando mi profesionalidad. Si bien no entraré en los detalles de la situación, quiero aclarar que nunca me he negado a entrenar, y nunca lo he hecho. Regresaré al club mañana, como estaba planeado", añadió.

"No haría nada que pusiera en peligro la relación con los seguidores que me han brindado un apoyo tan inquebrantable durante mi tiempo en el club. Este siempre ha sido el caso, como es hoy", sentenció el delantero de 28 años, que este lunes se someterá a los pertinentes controles médicos de la pretemporada.

Por su parte, el nuevo entrenador del Tottenham, Nuno Espírito Santo, prefirió evitar el tema. "No es que no quiera comentar, creo que todos los temas relacionados con Harry deberíamos discutir internamente, entre nosotros y tratar de evitar cualquier tipo de discusión o discusión pública al respecto", manifestó en rueda de prensa.