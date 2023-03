Hazard: "Hay respeto entre Ancelotti y yo, pero no nos hablamos"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Eden Hazard destacó que mantiene con su técnico, Carlo Ancelotti, una relación de "respeto", aunque confesó que no se hablan, al mismo tiempo que reiteró que quiere permanecer en el club blanco un año más para "demostrar que todavía" puede "jugar al fútbol".

"Me gustaría quedarme. Siempre lo he dicho. Espero jugar en el campo para demostrar que todavía puedo jugar al fútbol. La gente tiene dudas, es normal. Lo entiendo muy bien. Pero para mí, sigo aquí el año que viene. Un fichaje no está previsto, aunque nunca se sabe", expresó el jugador belga en una entrevista a RTBF recogida por Europa Press.

El delantero, que sigue sin contar para el técnico italiano del Real Madrid, resaltó que en lo "único" en lo que piensa es "en jugar". "Por eso ni siquiera pienso en irme. En el fondo, pienso que puedo aportar algo. Lo siento, eso es todo. Si aporto un poco, la gente volverá a confiar en mí. Puede que se digan a sí mismos que cometieron un error al dejarme fuera. Solo necesito minutos en las piernas", advirtió Hazard.

"Como en el Mundial, jugué un partido, dos partidos, tres partidos, fue 'in crescendo'. No digo que, después de tres meses sin jugar, vaya a jugar y marcar cinco goles. No, necesito tiempo y en el Real Madrid no hay tiempo. Sé lo que todavía puedo aportar", comparó con su situación en la Copa del Mundo, donde tuvo más protagonismo y continuidad.

Aunque la relación con Ancelotti no parece que pase por su mejor momento, a pesar de que se muestren "respeto". "Hay respeto entre nosotros. Pero no voy a decir que nos hablarnos, porque no nos hablamos. Pero siempre habrá respeto. Aunque mañana ya no me haga jugar, tengo que respetar a un tipo como Carlo Ancelotti, por lo que su carrera representa para el fútbol", reconoció.

"Extraño jugar, quiero divertirme en el campo. Los entrenamientos son buenos, pero lo que nos mantiene vivos son los partidos. Ojalá en el fondo de mí pueda aportar algo y que el míster siga contando conmigo, ojalá. Veremos si sigo jugando al final de la temporada. Depende de mí mostrarle en el entrenamiento que puede contar conmigo. ¿Mi explicación? Es que hay jugadores que juegan bien, el equipo gana y es difícil cambiarlo. Probablemente merezco menos a sus ojos que otros", concluyó un reflexivo Hazard.