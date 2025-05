Henry cree que el Arsenal de Arteta debería haber ganado o jugado al menos una final "en los tres últimos año"

LONDRES 28 May. (PA Media/dpa/EP) -

El exfutbolista francés y exjugador del Arsenal Thierry Henry se mostró un tanto crítico con el actual técnico 'gunner', el español Mikel Arteta, por considerar que "en los tres últimos años" el equipo debería haber ganado algo o al menos haber jugado una final y por no haber conseguido fichar a un '9', una posición donde reconoce que en la actualidad uno de sus "favoritos" es el futbolista del Atlético de Madrid Julián Álvarez.

"Cuando miras a las lesiones y a los jugadores que han llegado, 'OK', él trajo jugadores y consiguió a Sterling cuando todo el mundo quería un '9', pero tuvo tiempo para conseguir un '9', tuvo tiempo. Yo no soy el entrenador, no sé cómo va la discusión, pero todo el mundo ha estado pidiendo a gritos un '9', aparte de cuando ganamos, por cierto. Cuando ganamos al Real Madrid, no necesitábamos un '9' pero no, sí se necesita uno", aseveró Henry al podcast 'Overlap Stick to Football'.

El Arsenal ha sido vinculado en repetidas ocasiones con los suecos Alexander Isak, del Newcastle inglés, y Viktor Gyokeres, delantero del Sporting de Portugal, y con el esloveno Benjamin Sesko, del RB Leipzig alemán.

Sin embargo, el campeón del mundo con Francia en 1998, cree que Julián Álvarez, actual delantero del Atlético de Madrid, podría ser la respuesta a sus problemas. "Uno de mis '9' favoritos en estos momentos es Julián Álvarez. Hemos estado hablando de él, de presionar, de jugar solo (arriba), por bajo, de lo que quieras hacer. ¿Viste el golazo de falta que marcó el otro día?

"Sabe aguantar el balón solo, jugó en los Juegos Olímpicos, jugó en la Copa América. No le oigo decir 'estoy cansado' o no. Espero que no le pase nada malo, pero lo ha jugado todo y su forma de jugar me gusta", añadió de 'La Araña'.

Además, el exdelantero del FC Barcelona también fue crítico con esta etapa de Arteta al frente del equipo londinense, con sólo la conquista de la FA Cup en 2020. "No digo que esté decepcionado con el Arsenal, pero es normal que la gente se pregunte ahora qué está haciendo el equipo", indicó.

"Entiendo que al principio llegas y no es tu equipo, y necesitas al menos tres o cuatro ventanas de fichajes para cambiar todo lo que quieres. Se necesita tiempo y hay que darle tiempo al entrenador para que pueda implementar lo que quiere hacer, pero durante los últimos tres años, el Arsenal ha estado en una situación en la que debería haber conseguido al menos una copa o haber llegado a una final", sentenció al respecto.