Heung-min Son deja el Tottenham tras una década en el club

LONDRES, 2 Ago. (dpa/EP) -

El capitán del Tottenham Hotspur, el surcoreano Heung-min Son, ha anunciado este sábado que dejará este verano el club inglés, tras militar la última década en los 'Spurs' y conquistar el pasado mes de mayo el título de la Liga Europa al ganar en la final al Manchester United.

Son, capitán de la selección surcoreana, explicó su decisión de buscar un "nuevo reto" en una rueda de prensa celebrada en su país antes del amistoso de pretemporada que el Tottenham disputará el domingo contra el Newcastle.

Después de que los 'Spurs' llegaran a Seúl el viernes, Son -tras 454 partidos y 173 goles con el club del norte de Londres- confirmó su deseo de marcharse este verano, con Los Angeles FC de la MLS a la cabeza de la carrera por su fichaje, según avanza la agencia de noticias PA.

"Antes de empezar, quería decir que he decidido dejar el club este verano. Respetuosamente, el club me está ayudando con esta decisión. Ha sido la decisión más difícil que he tomado en mi carrera, ha sido muy duro tomar esta decisión. Necesito un nuevo entorno para esforzarme. Necesito un poco de cambio, diez años son muchos", comenzó la rueda de prensa.

Además, recordó que llegó al club del norte de Londres siendo "un chaval". "Tenía 23 años, era tan joven... Dejo el club como un adulto, un hombre muy orgulloso. Quiero dar las gracias a todos los aficionados de los 'Spurs' por darme tanto cariño. Espero que la despedida también sea oportuna y que este sea el momento adecuado para tomar esa decisión. Espero que todos puedan aceptarlo y respetarlo", indicó.

El nuevo entrenador del Tottenham, Thomas Frank, confirmó que Son será titular y capitán en el amistoso del domingo contra el Newcastle en el Estadio Mundialista de Seúl. Podría ser la última aparición de Son con los 'Spurs', a pesar de que en el horizonte está el partido de la Supercopa de Europa contra el Paris Saint-Germain en Udine (Italia) el 13 de agosto.

"Está muy claro que Sonny será titular y liderará al equipo como capitán. Si ese es el último partido de Sonny, qué mejor lugar para hacerlo aquí, ante su afición. Podría ser un bonito final", manifestó Frank.

Son llegó al Tottenham en 2015 procedente del Bayer Leverkusen y, tras una complicada campaña de debut, se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de la afición y, posteriormente, en un grande de la Premier League moderna por su regularidad y personalidad, logrando la Bota de Oro en la temporada 2022-23.