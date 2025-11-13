Un hombre tira un huevo a Luis Rubiales en la presentación de su libro

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre sin identificar ha lanzado este jueves un huevo a Luis Rubiales, exfutbolista y expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), al comienzo de la presentación de su libro en el Êspacio Eventize de Madrid, aunque sin llegar a impactar en el exdirectivo.

Al inicio de esta presentación de 'Matar a Rubiales' (edit. Última Línea), libro donde expone su versión del beso no consentido que dio a Jenni Hermoso y denuncia una conspiración mediática y política en su contra, ese hombre tiró un huevo a Rubiales, quien lo esquivó.

El expresidente de la RFEF se levantó y fue hacia el agresor, pero entonces fue frenado por varios asistentes al evento. El espontáneo se marchó de inmediato bajo reprimendas de algunos testigos y al salir de dicha sala fue parado por agentes de Policía.