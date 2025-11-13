Luis Rubiales, sobre su tío: "Es una persona desequilibrada, que no debe estar bien"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista Luis Manuel Rubiales ha descrito a su tío Luis Rubén Rubiales como "una persona desequilibrada" y que "no debe estar bien", tras haberle lanzado huevos durante la presentación de su libro, aunque sin impactar del todo en el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Contento porque han venido muchos amigos y gente que no conozco, y eso también es muy bueno", declaró Luis Manuel Rubiales este jueves a Europa Press desde el Êspacio Eventize de Madrid. "Sobre todo que haya gente que no conoces que viene a comprar tu libro es que les llegue el mensaje, que tienen esa curiosidad por saber de verdad lo ocurrido", apostilló.

Luego habló del incidente. "Es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama. Una persona desequilibrada, que no debe estar bien. Y bueno, creo que lo han arrestado y veremos qué podemos hacer para que no vuelvan a suceder estas cosas. Una pena", resumió el expresidente de la RFEF.

"Yo no puedo pensar ahora mismo en eso. Yo estoy ahora mismo atendiendo a la gente con respeto, con educación, y tengo ganas de ver a mis hijas, que sé que lo han pasado mal", añadió. "Me he asustado porque creía que iba armado. Si alguien viene tirando cosas y en ese momento hay una familia por en medio, pues he intentado... Pero bueno, lo que puedan decir ya es que... la verdad es la verdad", sentenció el exmandatario.

"Si a uno le tratan de agredir... El huevo está aquí en el suelo. Ha tirado varios huevos, pero yo creía que iba armado. Los que estamos aquí no vemos, hay hacia allá oscuridad, y he temido por una familia con dos niños pequeños, una mujer embarazada. Y por eso he salido directo a por él", argumentó.

"No sabía ni quién era, me he enterado después quién era, porque venía tapado", agregó. "Más que pedir perdón, tendrá que rendir cuentas en la Justicia", concluyó el expresidente de la RFEF.