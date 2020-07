Hugo Sánchez: "Raúl Jiménez tendría que invitar a cenar a Cristiano y pedirle su bendición para la 'Juve'"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exdelantero mexicano Hugo Sánchez bromeó sobre las posibilidades de que su compatriota Raúl Jiménez recale en la Juventus italiano y le recomendó llamar para invitar a cenar a Cristiano Ronaldo y conocer de primera si el portugués le da "la bendición" para que sea su compañero en la delantera.

El exjugador del Real Madrid cree que "podría ser" que el actual atacante del Wolwerhampton, que está firmando una gran temporada en la Premier League y que suena para 'grandes' europeos, fuese un buen complemente en la 'Vecchia Signora' para el de Madeira.

"Tendría que llamar a Cristiano por teléfono e invitarle a una 'cenita' para conocerle y decirle: 'Dame tu bendición para que sea tu 'cuate' (amigo) y si me aceptas voy y si no, me ahorro el viaje y me quedo en Inglaterra", señaló Hugo Sánchez en un programa de la 'ESPN'.