Huijsen vuelve a la convocatoria del Real Madrid ante la Roma

Archivo - El central español Dean Huijsen, en un entrenamiento con el Real Madrid CF en Valdebebas. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El central español Dean Huijsen es la principal novedad en la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse este miércoles (21.00 horas) a la AS Roma en el Estadio Olímpico en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions 2026-27, después de perderse por sanción el encuentro de LaLiga EA Sports ante el Villarreal CF.

Huijsen, que jugó cedido en la Roma en 2024, fue baja por sanción este sábado frente al conjunto castellonense después de ver la tarjeta roja en el derbi contra el Atlético de Madrid del Riyadh Air Metropolitano antes del parón internacional.

Ahora, en Champions, el central español estará disponible de nuevo para José Mourinho y podrá formar pareja en el eje de la zaga junto a Ibrahima Konaté o Antonio Rüdiger. No aparecen en la lista los lesionados Raúl Asencio, Rodrygo Goes y Éder Militao, ni tampoco Ferland Mendy, que como el central brasileño apura ya su proceso de recuperación, ya que no está entre los inscritos para la competición europea.

Así, la convocatoria la integran los porteros Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Sergio Mestre; los defensas Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger y Denzel Dumfries; los centrocampistas Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva y Thiago Pitarch; y los delanteros Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz y Yan Diomande.