El húngaro Pal Dardai, nuevo entrenador del Hertha Berlín

BERLÍN, 25 Ene. (dpa/EP) -

El exjugador y entrenador húngaro Pal Dardai se hará cargo del banquillo del Hertha Berlín, equipo al que entrenó desde 2015 hasta 2019, anunció este lunes el club alemán.

Dardai, de 44 años, también militó en el Hertha como jugador durante 14 años, desde 1997 hasta 2011, periodo en el que fue uno de los favoritos de la hinchada berlinesa. Hasta ahora ejercía como entrenador del equipo Sub-16 del propio Hertha.

El exjugador tomará el relevo de Bruno Labbadia, despedido tras la dura derrota del sábado en casa frente al Werder Bremen (4-1). El equipo se encuentra en el decimocuarto puesto a tan solo dos puntos del puesto de promoción de descenso, muy lejos de sus aspiraciones europeas.

"Estoy encantado de que en Pal Dardai hayamos encontrado un entrenador que ha demostrado que puede dirigir y estabilizar un equipo en una situación difícil para el Hertha", dijo su director general, Carsten Schmidt, en un comunicado del club.

"Como seguidor acérrimo del Hertha, conoce a todo el mundo y no necesita tiempo para adaptarse. Pal vive el Hertha y estamos absolutamente convencidos de que dará un nuevo impulso al equipo con sus claras maneras", añadió.

Por su parte, el nuevo entrenador reconoció que "no" estaba en sus "planes" volver a coger al equipo. "No tengo que decirle a nadie lo que significa el Hertha para mí. No había duda de que ayudaría al equipo. Estoy deseando que llegue la hora de trabajar con el equipo", finalizó.