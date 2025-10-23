Iago Aspas: "Aún me quedan seis o siete meses de contrato y muchos partidos que seguir disfrutando"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Iago Aspas ha subrayado que "aún" le "quedan seis o siete meses de contrato y muchos partidos que seguir disfrutando" con el RC Celta, a colación de su homenaje después del duelo ante el OGC Nice en la Europa League por haberse convertido este jueves en el jugador con más partidos en la historia del equipo de Vigo.

"Ni en mis mejores sueños soñé con estar aquí 534 partidos, ni siquiera con debutar en Balaídos. Tengo mucha suerte, tengo una familia maravillosa. Y mis padres, que están aquí en Balaídos. Se puede ver todo el esfuerzo que hicieron para que yo pudiera llegar al Celta de niño y poder disfrutar cada domingo aquí, poder ver a mi familia", dijo Aspas.

Habiendo ganado al Niza por 2-1 durante la jornada 3 de la fase de liga en esta Europa League, con golazo del propio Aspas para abrir el marcador, el Celta agasajó al 'Príncipe de las Bateas' con un espectáculo de drones y un repaso sonoro a sus mejores momentos como referente de los vigueses.

"Ahora está esta hermosa familia que formé con mi esposa, que también estuvo en los malos momentos, porque también los hubo en mi carrera. Pero bueno, juntos salimos adelante y la verdad es que no tengo palabras para describir todo lo que siento", añadió Aspas tras haber sonado un tema de la banda Oasis en la megafonía de un Abanca Balaídos totalmemte entregado.

Aspas extendió sus agradecimientos a la plana directiva del club, a toda la institución celeste, a los entrenadores que confiaron en él y en especial a sus compañeros de vestuario. "Los chicos fueron quienes nos trajeron a Europa. Llevamos nueve partidos sin ganar en LaLiga y estáis ahí día tras día. Estoy seguro de que las victorias llegarán. Jugando al fútbol que jugamos, a veces hay que arriesgar, pero yo prefiero arriesgar con este equipo y con los chicos a mi lado", indicó al respecto.

"Gracias una vez más de mi parte y de mi familia, por supuesto. Y bueno, aunque parezca una despedida, aún me quedan seis o siete meses de contrato y muchos partidos que seguir disfrutando con vosotros", concluyó su discurso.