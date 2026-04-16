Ibai Llanos emitirá la final de la Copa del Rey en directo y gratis por YouTube

Archivo - Ibai Llanos, durante la gala del Balón de Oro 2025. - Europa Press/Contacto/Mickael Pinta - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El creador digital Ibai Llanos, en colaboración con YouTube y PEAK Sport Media, emitirá en directo y de forma gratuita a través de su canal de YouTube la final de la Copa del Rey Mapfre, que enfrentará el próximo sábado desde las 21.00 horas a Atlético de Madrid y Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja (Sevilla).

La narración correrá a cargo del periodista Miguel Ángel Román, los también creadores digitales Darío Eme Hache y Ubietoo acompañarán a Ibai Llanos en los comentarios y Víctor Navarro conectará en directo desde La Cartuja, para cubrir el ambiente y la posterior celebración del campeón.

YouTube subrayó este jueves en un comunicado de prensa que el acuerdo de retransmisión "refuerza el objetivo de democratizar el acceso a eventos deportivos de primer nivel y redefinir el entretenimiento".

"Es una oportunidad increíble poder ofrecer a mi comunidad gratis la final de la Copa del Rey. Es algo histórico y me emociona saber que es la primera vez que se hace en el fútbol español", dijo el propio Ibai.

"La Copa del Rey es una competición con una historia enorme, y este tipo de iniciativas ayudan a acercarla a nuevos fans de una manera innovadora y auténtica. Ha sido un placer trabajar con la Federación, Ibai y YouTube para hacer algo distinto y especial por la final", añadió Shamik Savjani, director de Estrategia en PEAK Sport Media.

"Es un orgullo ver a figuras como Ibai redefiniendo el entretenimiento y el deporte en YouTube. Este acuerdo, junto a PEAK, no solo celebra su excepcional trayectoria, sino que refuerza el compromiso de la plataforma en democratizar el acceso a los eventos deportivos de primer nivel, llevando una final de la Copa del Rey en directo a millones de personas. Un hito histórico", señaló Francesca Mortari, directora de YouTube para España, Italia y Portugal.

Fruto de esta colaboración, según el comunicado de la plataforma, se logrará "algo inédito fuera de los operadores tradicionales". "Esta iniciativa establece además un nuevo precedente en el consumo de contenido deportivo, abriendo otras vías para seguir los grandes torneos, con nuevas formas de contarlos, nuevas caras y toda la pasión que requieren eventos como la Copa del Rey", acabó YouTube en su nota.