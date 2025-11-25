Iberdrola y la RFEF renuevan su acuerdo de colaboración hasta 2030

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, visita la concentración de la selección española femenina de fútbol junto al presidente de la RFEF, Rafael Louzán - IBERDROLA

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han anunciado este martes que continuarán con su colaboración hasta 2030, un acuerdo que consolida a la eléctrica española como el principal promotor del fútbol practicado por mujeres.

Así lo ha dado a conocer el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, durante su visita junto al presidente de la RFEF, Rafael Louzán, a la concentración de la selección española femenina absoluta en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), donde el equipo se prepara para la final de la Liga de Naciones 2025, en la que se enfrentará a doble partido a Alemania.

Galán transmitió a las jugadoras la confianza y el apoyo en nombre de todos los empleados de Iberdrola. "Millones de mujeres de España se ven reflejadas en vuestros éxitos. Esa es la razón de nuestro impulso del deporte femenino: ayudar a construir una sociedad en la que no haya barreras para las mujeres y en la que se alcance una verdadera igualdad de oportunidades. Vuestros éxitos demuestran que no hay nada imposible", indicó.

Mientras, Louzán resaltó la importancia de que una compañía como Iberdrola mantenga su apuesta por el fútbol femenino, y la capitana Alexia Putellas aseguró que la renovación del patrocinio demuestra "que el impulso al fútbol femenino es una apuesta firme con un proyecto de presente y futuro". "Su apoyo nos da estabilidad, visibilidad y la posibilidad de que nuevas generaciones sigan soñando con dedicarse al fútbol. Estamos muy agradecidas y con muchas ganas de seguir creciendo", añadió.

El convenio suscrito entre Iberdrola y la RFEF contempla, como en ocasiones anteriores, el apoyo a las selecciones nacionales absolutas femeninas y las categorías inferiores, a la Copa de la Reina, la Primera Federación de fútbol femenino, los Campeonatos de España de selecciones autonómicas sub-12, sub-14 y sub-16, la Primera División de fútbol sala femenino, la Supercopa de España de fútbol sala femenino, la fase final de la Copa de S.M. la Reina de fútbol sala y de las competiciones de fútbol playa femenino (Copa RFEF, Liga Nacional, Supercopa y campeonatos de España de selecciones autonómicas).

Además, Iberdrola seguirá presente, a través de su marca, en la equipación de entrenamiento de la selección absoluta y de las categorías inferiores, así como en las equipaciones de partido del colectivo arbitral de la Primera División de fútbol femenino.

Desde 2016, Iberdrola impulsa la igualdad a través del deporte. La compañía apoya a más de 800.000 deportistas de 35 federaciones nacionales y da nombre a más de 100 competiciones. En los nueve años que lleva ligada al fútbol femenino, ha contribuido a que el número de integrantes del principal organismo nacional se haya casi triplicado hasta superar con creces las 100.000, así como a reforzar la notoriedad y el seguimiento del deporte femenino.

La compañía también cuenta con el programa Embajadoras Iberdrola, que reúne a cerca de 35 deportistas de élite para fomentar la visibilidad y el liderazgo femenino en el ámbito deportivo. Entre las futbolistas destacan las internacionales Alexia Putellas, Irene Paredes y Vicky López, así como la jugadora de bádminton Carolina Marín, la tenista Paula Badosa, la atleta Ana Peleteiro o la waterpolista Paula Leitón. También entrega los Premios Iberdrola Supera, que reconocen y dan visibilidad a los mejores proyectos que impulsan el deporte femenino en España.