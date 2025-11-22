Icons y Leo Messi firman un nuevo acuerdo de larga duración para memorabilia autografiada

Archivo - Leo Messi durante un partido con el Inter Miami en el Mundial de Clubes - David Klein/CSM via ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Icons Shop Limited, una de las mejores empresas del mundo de memorabilia futbolística firmada, ha anunciado la ampliación de su acuerdo exclusivo de larga duración con el futbolista argentino Lionel Messi para continuar siendo el "hogar exclusivo" de su merchandising oficial firmado.

De este modo, Icons seguirá ofreciendo a los aficionados de todo el mundo memorabilia autografiada de primer nivel del delantero del Inter Miami estadounidense, con una amplia variedad de productos favoritos de los fans, así como piezas únicas como obras de arte de edición limitada, todo ello con opciones exclusivas de enmarcado y exposición.

"Después de tantos años colaborando con Icons, estamos contentos de iniciar una nueva etapa de asociación, incorporando un nivel superior de autenticidad para mejorar aún más la experiencia de los coleccionistas de memorabilia", asegura el '10' en una nota de prensa de la marca, que cuenta con una larga trayectoria de licencias exclusivas para memorabilia, habiendo obtenido en 2010 la primera licencia de la historia otorgada por la FIFA para producir una gama de productos firmados de la Copa del Mundo.

Además, en julio de 2012, Icons recibió la primera licencia de la historia para la UEFA Champions League y, en 2024, la empresa británica fue también la primera en obtener la licencia del Balón de Oro. Ahora, aparte de reforzar su relación con Messi, la compañía sigue consolidando su reputación global como líder del sector en autenticación incorporando chips 'NFC' ('Near Field Communication') a cada uno de los artículos firmados por el argentino en todas las sesiones privadas de firma con el argentino.

La nueva y exclusiva gama de productos ya está disponible íntegramente en 'icons.com' e Icons tiene previsto realizar varias sesiones de firmas con Messi en 2026 como parte del acuerdo renovado, añadiendo sus productos a una amplia gama de artículos autografiados por muchas de las mayores estrellas del fútbol antes, durante y después de la esperada Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

"Nadie en el mundo llega tan lejos como Icons para garantizar que sus artículos son cien por cien auténticos. Como líderes del mercado en autenticación, siempre hemos invertido en medidas y tecnologías para garantizar la autenticidad, como ser la primera empresa de memorabilia futbolística en introducir vídeos profesionales de firmas hace más de una década", apunta Dan Jamieson, CEO de la empresa británica.

El dirigente recalca que no sólo están "orgullosos" de ampliar su relación de 20 años con Messi, sino que están dando "tres pasos más allá al presentar 'TripleLockTM', creando un nuevo estándar de oro en autenticidad dentro del mercado mundial de la memorabilia". "Para Icons, la autenticidad lo es todo", advierte.

Y es que desarrollado en colaboración con 'Crane Authentication', líder mundial en protección avanzada de marcas, 'TripleLockTM' es un sistema de seguridad de tres niveles (firma, escaneo y muestra) que garantiza la autenticidad de la memorabilia firmada. De este modo, acercando el móvil a este chip se puede vincular el producto autografiado con su registro digital.

Fundada en 1999, Icons Shop Limited es la marca de memorabilia futbolística más seguida del mundo, ofreciendo una gama completa de artículos oficiales, auténticos y exclusivos firmados no solo por los mejores futbolistas del planeta, sino también por leyendas de otros deportes globales como baloncesto, golf, boxeo y tenis.