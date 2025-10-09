Iker Casillas: "Todo lo que me pasó en el inicio de mi carrera me hizo más fuerte, pero fue complicado"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exportero mostoleño Iker Casillas reveló este jueves que "todas las cosas" que le ocurrieron en el inicio de su carrera deportiva, debutando con 18 años y jugando una final de la Champions con 19, le "hicieron más fuerte", aunque es "complicado" no ser protagonista y apenas jugar.

"Tuve que salir en la final de la Champions (del 2000), luego fui titular en el Mundial porque se lesionó Cañizares, pero venía de una etapa en la que no jugaba. Y con 21 años encajar todo eso era complicado", recordó el exguardameta en declaraciones a los medios de comunicación tras la jornada sobre deporte y salud mental celebrada en la Facultad Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Sin embargo, Casillas confesó que "todas las cosas" que le pasaron en el inicio de su carrera le hicieron "mucho más fuerte". "Aprendí a convivir cuando no eres protagonista y pensé 'no me quiero bajar de ese tren y quiero ser protagonista'", expresó el exfubolista, que debutó en Primera División en septiembre de 1999 con solo 18 años.

Así, defendió como "necesaria" la ayuda psicológica en el deporte y la vida. "Tiene que darse con naturalidad, porque es como debe ser. Lo que no puede ser en ningún momento es que tengas ayuda de alguien y te mire la gente como si es un loco, es lo contrario. A lo mejor hay que contar tus problemas, hay que entender un poco tu situación y buscar ayuda me parece que es algo importantísimo", concluyó.