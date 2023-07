Ilkay Gündogan: "Puedo ayudar al Barça a llegar a un nuevo nivel"

"Guardiola estaba un poco feliz de que me uniera a su club de infancia"

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del FC Barcelona Ilkay Gündogan aseguró que puede contribuir a que el equipo blaugrana alcance un "nuevo nivel" y opte así a luchar por la Liga de Campeones, y añadió que le encantan los retos exigentes y de nivel y que su anterior técnico en el Manchester City, Pep Guardiola, le deseó lo mejor y hasta se alegró de poder verle jugar de blaugrana.

"Me encantan los retos, y a pesar de que tengo una cierta edad, estoy listo y tengo muchas cosas que ofrecer todavía. Creo que puedo ayudar al equipo a llegar a un nuevo nivel, porque los cimientos ya están. Lo que hizo el Barça el año pasado en Liga fue increíble. Pero tendremos que demostrarlo", señaló en su presentación.

Además, cree firmemente en las opciones de este nuevo Barça de luchar por la 'Champions', competición que viene de ganar con el City. "Tenemos mucho potencial en Europa, en la 'Champions'. Tenemos que ir rápido y tener la confianza para lograrlo; será duro pero el reto es maravilloso. En el Barça debes llevar ese peso en las espaldas, estamos listos", aseguró.

"La 'Champions' es algo distinto y mágico. Ganarla es muy difícil. En el City éramos supuestamente favoritos durante años y no fuimos capaces de lograrlo hasta ahora. Tras haberla ganada, puedo anticipar qué es más importante para llegar a la final. Creo que podré transmitir al club esta experiencia y con suerte podremos ganarla aquí también", apuntó el centrocampista alemán.

"Estoy muy motivado, puedo formar parte de la mejora del equipo. Es lo que quiere todo jugador de fútbol. En los últimos años el club ha estado pro debajo de las expectaiva pero con Xavi vemos que hay un plan de juego. Encontraremos el equilibrio para estar al máximo en Europa", se sinceró.

A sus 32 años, llega con experiencia acumulada y dispuesto a seguir mejorando. "Estoy agradecido a Xavi porque en un primer momento hablamos y me sentí muy bien, muy a gusto. Vi que era lo correcto venir aquí a formar parte de este club increíble. Vengo a una nueva liga, será un desafío", celebró.

"Xavi me expuso claramente el juego, que es similar al estilo del City de los últimos años porque Guardiola y Xavi son la misma escuela. La sinceridad de Xavi y que fuera directo. Sumado a que me vi reflejado en él, me hizo ver que había similitudes y la conexión fue fantástica de inicio. No fue tanto lo que dijo sino el cómo lo dijo. Estoy aquí increíblemente feliz", añadió.

Ya de blaugrana, vestido para su presentación oficial, aseguró sentirse "genial". "Es un día lleno de orgullo para mí y para mi familia. Siempre hemos seguido al Barça, y ahora ser miembro de este club es algo que en la familia lo vivimos con mucho orgullo. Desde joven, para mí era un sueño poder vivir esto. Hubo un par de intentos antes pero no pudo ser, ahora estoy orgulloso de estar aquí", reconoció.

Antes de venir habló con Robert Lewandowski, excompañero en el Dortmund. "Tuve una conversación larga antes de vacaciones con Robert Lewandowski. Me empezó a hablar del Barça, del estilo de vida en la ciudad, pude ver cómo brillaban sis ojos y cuanto le gusta jugar aquí y formar parte del club. Me dio un mensaje muy poderoso", apuntó.

En cuanto a su salida del City, como agente libre, explicó cómo fue el decirle a Guardiola que no seguiría siendo 'citizen'. "Fue una llamada de teléfono, con Guardiola, estando los dos de vacaciones. Para mí era importante que fuera el primero en tener la información, de mi parte. Le llamé y se lo conté todo", manifestó.

"Le expresé mi agradecimiento por lo que ha hecho, y se lo tomó con tristeza pero intuyo que también estaba un poco feliz de que me uniera a su club de infancia, al club que tanto quiera. Noté que estaba orgulloso y me deseó lo mejor para el futuro. Sigue siendo un seguidor del Barcelona y me dijo que si necesito algo le llame y le pida consejo, del club y de la ciudad", apuntó 'Gundo'.

"Pep no podía hacer mucho más. Fue una combinación de lo logrado ya con el City y lo que podía seguir logrando en el Barça. Me encanta ponerme retos, y lograr cosas difíciles. Vi un proyecto aquí en el Barça, y la combinación de Xavi, jugadores y proyecto me dio hambre de venir al Barça", reiteró, en este sentido.