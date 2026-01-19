Iñaki Williams sufre una lesión muscular en su pierna izquierda y será baja ante la Atalanta

El delantero del Athletic Club Inaki Williams. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Athletic Club Iñaki Williams sufre una lesión muscular en el tríceps sural de su pierna izquierda y será baja para el duelo de Liga de Campeones que enfrentará a los rojiblancos este miércoles ante la Atalanta en Bérgamo, según confirmaron los servicios médicos del club de Ibaigane este lunes.

"Iñaki Williams tuvo que retirarse del entrenamiento de ayer, domingo, al sufrir una lesión de grado leve-moderado en el tríceps sural de su pierna izquierda", apunta la nota publicada por el Athletic Club, que también señala que su disponibilidad quedará "pendiente de evolución".

Así, el delantero internacional ghanés será baja en el trascendental partido de Liga de Campeones que mide a los leones ante la Atalanta en Bérgamo este miércoles. Iñaki Williams, que ya se perdió por lesión muscular nueve partidos entre finales de octubre y principios de diciembre, se une a las bajas de Maroan Sannadi, Nico Serrano, Beñat Prados, Unai Egiluz y Aymeric Laporte.