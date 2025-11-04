Infantino celebra el regreso de mujeres aficionadas al Estadio Imán Reza en Irán

Archivo - Gianni Infantino, presidente de la FIFA. - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

BERLÍN, 4 Nov. (dpa/EP) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha celebrado la noticia de que se haya permitido a las mujeres asistir a un partido de fútbol en el Estadio Imán Reza de Mashhad, donde hace tres años se negó la entrada a decenas de ellas.

Open Stadiums, organización iraní en defensa de los derechos de la mujer, ha confirmado que un pequeño número de mujeres asistió el domingo al partido de Copa entre el Nassaji Mazandaran y el Shahid Ghandi Yazd. En su cuenta de Instagram, Infantino lo ha calificado de "avance alentador".

"La visión de la FIFA es hacer que el fútbol sea accesible y esté disponible para todos en todas las partes del mundo, porque nuestro deporte pertenece a todo aquel que desee experimentarlo", ha añadido al respecto.

Los acontecimientos del domingo se consideran una victoria simbólica para las aficionadas al fútbol porque, según Human Rights Watch, a decenas de mujeres se les negó por la fuerza la entrada al mismo estadio para un partido de clasificación para el Mundial de 2022 entre Irán y Líbano.

Mashhad es la segunda ciudad más grande de Irán y un importante centro religioso de la República Islámica. El clero conservador se opone a la presencia de mujeres en los partidos de fútbol porque no deben ser sometidas para librarlas de los hinchas masculinos y sus cánticos a veces vulgares.

Sin embargo, se han suavizado las restricciones, también con la ayuda de la presión de la FIFA, y el año pasado se jugó un partido de la Liga masculina entre el Sepahan Isfahan y el Persépolis de Teherán ante una asistencia exclusivamente de 45.000 espectadoras, mientras que 3.000 mujeres y niñas asistieron a un partido del derbi de Teherán en 2023.

La mayoría de los equipos de primera división tienen pequeñas zonas reservadas para mujeres en sus estadios y en los partidos de la selección nacional también se han reservado más entradas para ellas que en el pasado. Infantino ha deseado que "estos avances continúen en una dirección positiva" en Irán y en otros lugares.