Infantino: "La FIFA rechaza completamente las tarjetas azules"

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, afirmó este viernes que la institución que él dirige "rechaza completamente" la introducción de tarjetas de color azul en el fútbol profesional, a raíz de que este asunto pueda tratarse durante la 138ª Reunión General Anual de la International Board (IFAB).

"No, no se usará ninguna tarjeta azul en el nivel de élite. Este es un tema que no existe para nosotros. La FIFA rechaza completamente las tarjetas azules. Yo no estaba al corriente de este tema, soy el presidente de FIFA y la FIFA tiene un asiento en la IFAB", declaró Infantino a Sky Sports tras llegar a Glasgow para dicha reunión.

"Así que no sé... Si queréis el titular, es 'tarjeta roja a la tarjeta azul'. No sé si esto tiene sentido, pero no, de ninguna manera. Tenemos que ser serios. Siempre estamos abiertos en IFAB y FIFA a buscar ideas o propuestas, y cada propuesta e idea tiene que ser tratada con respeto, por supuesto", añadió el presidente de la FIFA.

"Pero una vez que la miras, también tienes que proteger el juego, la esencia del juego, la tradición del juego. Y no habrá tarjetas azules", repitió Infantino en la víspera de que la IFAB estudie la incorporación de sanciones temporales al actual reglamento del fútbol.