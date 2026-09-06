Infantino insiste en que se presentará para ser reelegido presidente de la FIFA en 2027

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. - Europa Press/Contacto/Kai Jane

BERLÍN, 6 Sep. (dpa/EP) -

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA), a través de un portavoz, ha reiterado este domingo que su actual presidente, el suizo Gianni Infantino, se presentará en 2027 a la reelección para afrontar un nuevo mandato, según ya había confirmado él mismo hace meses.

"El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentará a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado. El señor Infantino se presentará a la reelección", dijo este portavoz un día después de que Infantino se negarse a responder preguntas sobre ello cuando en Katowice (Polonia) le preguntaron al inicio de la Copa Mundial Femenina Sub-20.

"Habrá mucho que decir, pero habrá un lugar y un momento adecuados para hacerlo. No es hoy, ni es aquí", comentó entonces Infantino, objeto de críticas por su frustrado plan de vender a inversores privados partes de algunas competiciones de la propia FIFA, como el Mundial masculino.

En la mayor crisis de su mandato desde que asumió el cargo en 2016, la UEFA amenazó con boicotear todos los eventos de la FIFA y en teoría está preparando una demanda a causa de esos planes de privatización, en concreto por sospecha de incumplimiento del deber fiduciario.

Aún no se han presentado cargos, pero Infantino insiste en que no ha infringido la legislación aplicable. La propia FIFA ha recurrido al sistema judicial estadounidense y ha acusado a los miembros de la UEFA de llevar a cabo una "campaña de desprestigio" en su contra.

La UEFA quiere que Infantino dimita y también hay oposición en otras organizaciones, como la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la CONCACAF en representación de América del Norte, América Central y el Caribe. No obstante, Infantino sigue contando con un amplio apoyo.

La UEFA, cuyo presidente Aleksander Ceferin aseguró recientemente que no competirá contra Infantino, pretende colaborar con otras confederaciones para encontrar un candidato alternativo de cara a esas elecciones. Previstas para marzo de 2027 durante un congreso en Marruecos, los candidatos deben inscribirse antes del 18 de noviembre.