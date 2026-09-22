Infantino se muestra "totalmente abierto" en reformar la FIFA para afrontar los desafíos y oportunidades

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presenciando un partido de fútbol. - Kai Jane / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se muestra "totalmente abierto" en reformar el organismo rector del fútbol mundial, con el objetivo de afrontar los desafíos y oportunidades existentes mediante una revisión externa independiente y una consulta directa con las confederaciones y asociaciones miembros.

"He escrito una carta a los vicepresidentes de la FIFA, miembros del Consejo de la FIFA y presidentes de las 211 asociaciones para informarles que estoy totalmente abierto a discutir las reformas en la FIFA", expresó Infantino en una publicación en su Instagram a última hora del lunes.

El dirigente recalcó que estaba haciendo "dos propuestas dirigidas a asegurar que la gobernanza de la FIFA se mantenga al tanto de los desafíos y oportunidades que existen" dentro del fútbol, "especialmente porque las instituciones fuertes no esperan a que sus sistemas fallen antes de considerar cómo pueden mejorarse".

Y es que para enfrentar a los desafíos y oportunidades existentes, el máximo responsable del fútbol mundial planteó dos propuestas. "Estoy preguntando al Consejo de la FIFA si desea encargar una revisión externa independiente del actual marco de gobernanza de la FIFAS para las principales iniciativas estratégicas y recomendar potenciales mejoras", afirmó.

"Propongo que el Consejo de la FIFA establezca una consulta directa, estructurada y por tiempo limitado con las confederaciones, asociaciones miembros y las partes interesadas relevantes sobre cómo se puede fortalecer aún más la toma de decisiones de la FIFA", explicó.

Así, el suizo cree que estas dos propuestas son "necesarias" porque la FIFA pertenece "por igual" a las 211 asociaciones miembros, donde todas tienen "una voz igualitaria". "El fútbol es para todos, en todas partes. Ese principio seguirá guiando nuestra labor", concluyó Infantino.

Sin embargo, algunas fuentes han señalado que desde entonces no ha cambiado nada, ya que el mensaje de Infantino no ha respondido a las peticiones de una revisión externa independiente del polémico plan de vender participaciones en una empresa de la Copa del Mundo a inversores privados, ni a las demandas de que se revise el caso de Folarin Balogun.

Recientemente, la UEFA, que aseguró haber perdido su confianza al suizo y está trabajando para presentar un candidato para las elecciones presidenciales de la FIFA, también encabezó esas peticiones de una revisión independiente, así como presentó solicitudes judiciales ante los tribunales estadounidenses para que se revelen los documentos relacionados con el plan de inversores privados.

También, la presidenta de la Asociación de Fútbol, Debbie Hewitt, que también es vicepresidenta de la FIFA y miembro del Consejo de la FIFA, escribió a Infantino la semana pasada exigiéndole que revelara los documentos relacionados con el plan y solicitando total transparencia sobre las circunstancias que llevaron a que al delantero estadounidense Balogun se le suspendiera una sanción de un partido durante el Mundial.