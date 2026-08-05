Las Ligas Europeas defienden que "la FIFA necesita una reforma de su gobernanza"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el Mundial 2026. - Europa Press/Contacto/Heuler Andley / Diaesportivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Ligas Europeas aseguraron este miércoles tener "serias dudas sobre la gobernanza de la FIFA", después de que su presidente, Gianni Infantino, planteara crear FIFA Forward Enterprise (FFE) para vender una participación del 20% de la misma, encargada del Mundial de fútbol, a fondos privados, y defendieron que "no se debe permitir" que el organismo "siga tomando decisiones unilaterales", por lo que ven necesaria una "reforma" en la entidad.

"La decisión del presidente de la FIFA de abandonar su mal concebida propuesta de la FFE, que habría supuesto la venta de participaciones en las actividades comerciales y relacionadas con eventos de la FIFA, es el único desenlace lógico, a juzgar por las reacciones procedentes de todo el mundo del fútbol", arrancó el comunicado de la asociación formada por 35 ligas europeas, entre las que destacan las cinco 'grandes' -LaLiga, Premier League, Bundesliga, Serie A y Ligue 1-.

Las ligas creen que "el rechazo abrumador a esta peligrosa idea y el proceso opaco que la rodeaba" genera "serias dudas sobre la gobernanza, la cultura interna y la toma de decisiones de la FIFA". "No se debe permitir que la FIFA siga tomando decisiones unilaterales y disruptivas que van en contra de los intereses de las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados, cuyos esfuerzos e inversiones continuados impulsan el valor de las competiciones internacionales", agregaron.

"Ahora más que nunca, la FIFA necesita una reforma de su gobernanza que garantice que todas las partes interesadas relevantes tengan un papel formal en las decisiones que determinan el futuro de nuestro deporte", afirmaron.

Así se refirieron al plan de Infantino, comunicado la semana pasada, de vender participaciones del 20% del Mundial y otras competiciones a inversores privados, y las ligas recordaron también que el pasado jueves, la FIFA también compartió un informe de investigación con sus federaciones nacionales "con la esperanza de impulsar los planes para ampliar el Mundial masculino de 2030 a 64 selecciones".

"Al igual que con el proyecto abortado de la FFE, esta nueva propuesta implica un plazo de evaluación irrealmente corto (apenas cuatro semanas) y una ausencia total de consulta con las ligas, los clubes y los jugadores, cuya planificación y medios de vida se verían más afectados", criticaron.

Por esto, las ligas del 'Viejo Continente' apuntaron que estos acontecimientos recientes "ponen de relieve los problemas sistémicos" del organismo rector del fútbol mundial, por los que presentaron en octubre de 2024 una denuncia formal ante la Comisión Europea en relación con el conflicto de intereses de la FIFA, que actúa tanto como regulador como operador comercial.

"En los últimos dos años hemos mantenido numerosas reuniones productivas con la Comisión y seguimos convencidos de que esta adoptará las medidas necesarias para proteger la competencia leal y garantizar el cumplimiento de los principios establecidos por el Tribunal de Justicia de la UE. Hasta que se produzca una reforma, que incluya un compromiso jurídicamente vinculante con todas las partes interesadas del fútbol, las Ligas Europeas rechazarán la ampliación o la creación de competiciones de la FIFA", zanjaron.