La iniciativa 'El Balón No Tiene Fronteras' incorpora a Renato Tapia como aliado en Perú

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El futbolista peruano Renato Tapia se ha incorporado a la iniciativa 'El Balón No Tiene Fronteras', liderada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en alianza con la Fundación LaLiga, y con el apoyo financiero de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), con el objetivo de integrar, a través del fútbol, a niños, niñas y adolescentes sin importar su nacionalidad.

"Como futbolista y migrante, sé lo que significa empezar de nuevo. Ser parte de este proyecto me permite acompañar a niñas y niños que hoy están viviendo ese mismo camino, y a través del fútbol. En la cancha no importa de dónde vienes, sino cómo juegas en equipo. Ese es el poder del fútbol: integrar", señaló el jugador peruano en un comunicado facilitado este martes por LaLiga.

El representante adjunto de OIM Perú, Matteo Mandrile, explicó que esta incorporación "representa un paso muy importante para el proyecto". "Su historia personal como migrante y su compromiso con la niñez lo convierten en un referente cercano y potente para los participantes. Su presencia inspira y amplifica el mensaje de inclusión que buscamos transmitir desde OIM", afirmó.

Por otra parte, Rodrigo Gallego, representante de LaLiga en Perú, destacó que desde la Fundación LaLiga creen "firmemente en el poder del deporte para cambiar vidas". "Renato Tapia es un ejemplo claro de superación y compromiso social, y su incorporación al proyecto refuerza la conexión emocional con los jóvenes participantes", comentó.

Por último, el jugador mandó un mensaje a los niños y niñas animándoles a no dejar de creer en ellos mismos. "El fútbol no solo se juega con los pies, se juega con el corazón. El balón no tiene fronteras, y ustedes tampoco", finalizó Tapia.