Iniesta: "La idea que tiene Setién nos suena familiar en Can Barça"

Publicado 13/11/2018 0:34:42 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Andrés Iniesta ha asegurado que "la idea" de juego que tiene el entrenador del Real Betis, Quique Setién, "suena familiar en Can Barça", por lo que no descarta que pudiese ser un buen candidato para dirigir al equipo azulgrana en el futuro, además de apuntar a Philippe Coutinho y a Arthur Melo como los jugadores que "tienen que ir asumiendo responsabilidad" en el equipo.

"Cada entrenador tiene su propia personalidad, y si algo ha caracterizado a Setién es la idea que tiene y cómo han jugado sus equipos. Es un entrenador al que le gusta ser protagonista con el balón, le gusta el control, que siempre está intentando buscar la superioridad, y eso es lo que nos suena a nosotros familiar en Can Barça", señaló en una entrevista al programa 'El Larguero' de la Cadena Ser.

En este sentido, recalcó que en un equipo "el estilo de un entrenador es el que tiene que prevalecer". "En ese estilo está el encontrar a jugadores adecuados para hacerlo. Uno tiene que tener esa personalidad para que su equipo juegue como el entrenador quiere; el equipo tiene que ser un reflejo del entrenador", apuntó.

Además, reconoció que le sorprendió la victoria del conjunto verdiblanco en el Camp Nou (3-4). "Sorprende el resultado, y en casa. El Betis está haciendo muy buena con temporada, y con Setién son equipos a los que les gusta tener el balón, combinar, llegar arribar, atacar... Cuando tienen un buen día le pueden hacer daño a cualquier equipo. Ayer estuvieron muy acertados de cara a puerta", analizó.

El centrocampista de Fuentealbilla también valoró el nuevo centro del campo azulgrana, pero rechazó comparar a los jugadores con Xavi y con él mismo. "Seguramente no habrá nunca jugadores parecidos a nosotros, porque cada jugador es distinto. Pero la gente que está no tiene por qué ser menos de lo que fuimos nosotros. Tanto Coutinho como Arthur tienen una calidad brutal, tienen características que se adecuan al Barça, tienen toque, protagonismo... Esa gente es la que tiene que ir asumiendo responsabilidad e ir creciendo", subrayó.

"Thiago es un jugador de nuestro perfil. Sería un gran refuerzo, pero yo veo a este equipo que se ha reforzado bien. Veo una plantilla potente para aspirar a todo", dijo sobre una posible reincorporación del mayor de los Alcántara.

Lo que ve poco posible es el regreso de Neymar. "Lo veo difícil. Ney sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo y en cualquier equipo haría la diferencia. No es una situación fácil para volver", afirmó, asegurando que "no" le "dolería" verlo vestido de blanco. "Si pasa, pasa. El Madrid se reforzaría con un jugador único, pero de ahí a doler, no. Pienso que el Barça sigue contando con jugadores únicos y lo sigo viendo como un equipo para optar a todos los títulos", expuso.

Tampoco rehusó hablar del despido de Julen Lopetegui como técnico del Real Madrid. "El fútbol tiene esas cosas que igual no se entienden y que no las esperas. Julen sabía al equipo al que iba, la exigencia que tenía, lo que había ganado el año pasado ese equipo. No era un lugar fácil para asumir ese reto. Hay un presidente que tiene que tomar una decisión y ha decidido que no continuase y no tener esa paciencia para cambiarlo. Son decisiones que cuando uno está en un cargo tiene que asumir", valoró.

"OJALÁ PUEDA VOLVER EN ALGÚN MOMENTO DE LA VIDA AL BARÇA"

El manchego reconoció también que no echa "de menos" su etapa anterior. "Ojalá que el Barça y la selección hubieran durado para toda la vida, porque mejor que en esos sitios no voy a estar en ningún lado. Lo disfruto desde otro prisma, deseando todo lo mejor", indicó, sin descartar poder regresar al club catalán.

"Supongo que una vez que sales alguien te tiene que llamar. Por mi parte, por lo que me gustaría devolverle a ese club, ojalá pueda ser en algún momento de la vida, pero sobre todo por que esté capacitado por hacerlo, no por ser Andrés Iniesta", prosiguió.

En otro orden de cosas, Iniesta reconoció que se siente muy a gusto en la liga japonesa. "Me ha sorprendido para bien a nivel futbolístico y deportivo. Buscaba competitividad, y aquí los equipos están bien preparados físicamente. Los partidos tienen ritmo constante", comentó.

Por último, explicó que lleva una "vida tranquila" en Japón. "Aquí a veces se pasan un rato decidiendo si te piden la foto, con vergüenza. Son un poco parados, si tú estás haciendo algo hasta que no lo acabes no se van a meter en medio", concluyó.