Iñigo Arguibide amplía su contrato con Osasuna hasta 2030

Archivo - Iñigo Arguibide, CA Osasuna - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CA Osasuna anunció este viernes la ampliación del contrato del canterano Iñigo Arguibide hasta 2030, mostrando la adaptación del joven lateral derecho al primer equipo en un inicio de LaLiga EA Sports donde ha sido titular en los siete partidos disputados.

"El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con Iñigo Arguibide para ampliar su vinculación hasta el 30 de junio de 2030. Aunque la entidad tenía la opción de prorrogar la anterior relación contractual dos temporadas, las partes han establecido un nuevo compromiso para los tres próximos cursos", anunció el club.

La cláusula de rescisión del futbolista será de 15.000.000 euros en LaLiga EA Sports y la próxima semana tendrá lugar el acto oficial de renovación en compañía del director deportivo del club, José Antonio Prieto 'Cata'.

Arguibide, de 21 años y uno de los últimos talentos emergentes de Tajonar, ha sido fijo en el once de Luis Miguel Ramis, siendo el futbolista con más minutos en las siete primeras jornadas. El de Huarte, reconvertido lateral tras empezar su carrera como delantero, debutó con el primer equipo 'rojillo' en 2024.