Iñigo Martínez: "Este Barça ya demostró el año pasado que es mejor que el Real Madrid"

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del FC Barcelona Iñigo Martínez aseguró este jueves que la actual plantilla del equipo azulgrana "ya demostró el año pasado que es mejor que el Real Madrid", al mismo tiempo que confesó que "da igual" la situación económica que atraviese el Barça que "a la mínima" que se interesa "haces rápido la maleta", por lo que dejó claro que no me preocupa "nada" todavía no estar inscrito.

"Cuando te llama el Barça, los demás equipos quedan en un segundo plano. Desde la primera llamada que tuve, no dudé. Las palabras que Xavi (Hernández) tuvo hacia mí fueron magníficas, noté de verdad que me quería en su equipo. Dar ese paso cuesta, pero cuando te llama el Barça hay que darlo sí o sí", indicó el defensa durante la rueda de prensa de presentación como nuevo futbolista azulgrana.

Martínez argumentó su decisión de continuar su carrera en el FC Barcelona refiriéndose al "proyecto deportivo" de la entidad blaugrana y a sus "ganas por darle la vuelta" a la situación económica. "Da igual la situación en la que esté el Barça, que a la mínima que te llama se te hacen los ojos 'chiribitas'. Es el mejor equipo del mundo, haces rápido la maleta. Uno no duda cuando recibe la llamada del Barça", reiteró.

"He tenido una charla con Xavi. Me ha transmitido toda su confianza, que esté tranquilo. Estoy en un grandísimo club, me dijo que está dispuesto a ayudarme. Ha demostrado que siempre me ha querido aquí y eso lo agradezco", comentó sobre sus primeros contactos con el técnico catalán.

Por tanto, no mostró ningún temor por la situación económica del club. "No me preocupa nada (que puedan inscribir o no), yo sigo a lo mío, que es hacer mi trabajo de la mejor forma posible, dar el cien por cien por el club. Pero, tranquilidad absoluta en ese sentido", aseveró.

Y aunque todavía no se ha puesto la camiseta azulgrana, aún sin dorsal, Iñigo Martínez ya dejó clara su postura con el Real Madrid. "No hace falta decirte que sí, que el Barça tiene mejor equipo. Ya demostraron el año pasado que fueron mejores. Hay un grandísimo equipo, estaremos igual o mejor este año. Sé a donde vengo y lo que debo hacer, pero vengo a ganar y a pelear el puesto, siempre pensando en el equipo", señaló.

Preguntado por la Champions, el jugador admitió que le hace "mucha ilusión" jugar la máxima competición continental. "Ya la jugué en la Real Sociedad, pero fue complicado", lamentó. "Tengo muchas ganas de vivir esos partidos, no hay nada mejor que eso para un jugador. Soy optimista, debemos serlo, noto esas ganas de querer ir a más y querer conseguir más títulos. No tengo ninguna duda de que este año lo haremos muy bien y será bonito", avisó.

"Hay una línea defensiva muy buena, yo vengo a sumar, a dar todo lo que tengo por el equipo, después decidirá el míster quien juega. No tengo duda de que tendrá muchas oportunidades, a aprovecharlas. La edad no tiene nada que ver, hay muchos jugadores más mayores que siguen rindiendo al máximo nivel", dijo sobre lo que puede aportar a la zaga azulgrana.

Así, destacó su "carácter competitivo". "Vengo a currar como el que más y a intentar ganar todos los títulos posibles, este gran club lo merece. Cuando compito cambio bastante, que llegue nuevo o no, no significa que uno tenga que demostrarlo en el vestuario. Llevo muchos años y sé como funciona, hay mucha gente joven que necesita aprender, vengo a ayudar, a enseñar, a aprender y a hacer lo que tenga que hacer para jugar", afirmó.

Sin embargo, el futbolista tiene que seguir recuperándose de su lesión de la fascia, una molestia de la que ya está "bastante mejor". "Me transmitieron que no había ninguna prisa, lo importante es recuperar. Espero en poco tiempo empezar a hacer cosas con el equipo, las sensaciones son buenas. Ya estoy haciendo algo solo en el campo. Llevo ya un año arrastrando esta molestia, ha sido complicado. Hubo una pequeña intervención en esa zona, porque llevaba mucho tiempo arrastrando el problema", reveló.

LAPORTA: "EL CARÁCTER DE IÑIGO MARTÍNEZ SERÁ MUY ÚTIL AL BARÇA"

Antes de las preguntas de los medios de comunicación, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reconoció que el central vasco era "un jugador muy deseado por el cuerpo técnico y por la Junta". "Nuestra defensa saldrá muy reforzada con tu incorporación, buscamos un organizador, un motivador. El entrenador reclamaba un jugador de este perfil. Tu carácter será muy útil al Barça", elogió.

"Viene de un gran club al que respetamos muchísimo. Es una operación que será entendida, estamos convencidos de que hemos trabajado bien para esta incorporación", agregó el mandatario azulgrana.

Finalmente, el director deportivo del club, Mateo Alemany, puso en valor la "predisposición total" del central, con las características "para ayudar al equipo en esta zona tan importante". "Tenemos la ventaja de que se adaptará inmediatamente. También hemos valorado su capacidad de liderazgo incuestionable", concluyó.