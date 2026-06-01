Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal CF

Archivo - El entrenador navarro Iñigo Pérez, en su etapa como técnico del Rayo Vallecano. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El técnico navarro Iñigo Pérez fue nombrado este lunes nuevo entrenador del Villarreal CF, club con el que firma por tres temporadas, hasta junio de 2029 y en el que reemplaza al asturiano Marcelino García Toral, después de entrenar al Rayo Vallecano las dos últimas temporadas y media.

"El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo con Iñigo Pérez, que será el entrenador del primer equipo durante las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029", avanzó la entidad castellonense en un comunicado.

Iñigo Pérez llega al conjunto amarillo tras haber dirigido al Rayo Vallecano las últimas dos temporadas y media en LaLiga EA Sports, alcanzando la final de la Conference League 2025-26 e igualando la mejor clasificación histórica del club en la máxima categoría: un octavo puesto la pasada temporada, como en la 2012-13. Además, ha logrado los dos últimos cursos la permanencia de manera bastante holgada.

Su andadura como técnico comenzó en las filas del propio conjunto vallecano, donde ejerció como segundo entrenador de Andoni Iraola. Con la marcha de este al AFC Bournemouth inglés, Pérez no pudo acompañarlo por problemas con su permiso de trabajo y acabó tomando las riendas del equipo madrileño en febrero de 2024, sucediendo a Francisco Rodríguez tras su destitución.

El Villarreal se decanta, tras la salida de Marcelino García Toral, por un técnico que llega tras una "brillante y prometedora etapa como entrenador", además de haber sido futbolista profesional, en Athletic Club, SD Huesca, RCD Mallorca, CD Numancia y CA Osasuna, club donde se retiró en 2022.