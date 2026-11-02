Íñigo Pérez: "El partido del PSG es suficientemente importante como para permanecer en la tristeza"

Íñigo Pérez durante un partido del Villarreal CF - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Íñigo Pérez, dejó claro que la visita este martes en la Liga de Campeones del Paris Saint-Germain francés "es lo suficientemente importante como para permanecer en un estado de tristeza" por los últimos malos resultados y solicitó "perder los complejos y los temores" para competir contra "el mejor equipo" y campeón los dos últimos años.

"El otro día fue un disgusto para todos, una especie de desaceleración de lo que veníamos aprendiendo, pero este partido es lo suficientemente importante a nivel de jerarquía del equipo rival y lo suficientemente ilusionante para nosotros y para el aficionado del Villarreal como para permanecer en un estado de tristeza, así que ya recuperados y con la ilusión por bandera", advirtió Pérez este lunes en rueda de prensa. El técnico navarro no escondió "ese ruido mental" de su actual estado de forma y la visita del "mejor equipo". "No te hace ningún favor y más allá de que son realidades, la forma de afrontarlo es justo la opuesta. Sabemos esas dos realidades, pero queremos revertirlas y qué mejor escenario que el mejor equipo de esta competición en los dos últimos años para poder reafirmarnos con esta creencia que veníamos desarrollando hasta el otro día", sostuvo.

"Independientemente del campo, el rival y el momento, el PSG siempre suele ser un rodillo y espero exactamente lo mismo en cuanto el árbitro inicie el encuentro. Debemos conocer todas sus virtudes y que son fuertes, pero creo que contra este tipo de equipos es cuando uno justo debe abandonar el temor, los complejos y reafirmarse e intentar mostrar que también tienes nivel sino ellos huelen el miedo y no te perdonan", advirtió.

El entrenador del 'Submarino Amarillo' pidió no cambiar la "identidad" del equipo más allá de "el tipo de matices tácticos" que conlleva cada rival de cara a tomar "diferentes decisiones también tácticas". "Pero lo que tiene que ver con la emoción y el sentimiento creo que es inalterable", remarcó.

"Realmente no puedo enumerar aquí unas cuantas virtudes, quedar bien y decir que esto es lo que me gustaría y esperar al final del partido y decir si se han visto o no. Creo que tiene que ser un partido bastante más simple a la hora de prepararlo y, mentalmente sabemos que nos van a venir a buscar desde el minuto uno, debemos estar preparados para jugar un tipo de fútbol del máximo nivel, contra el mejor entrenador, el mejor equipo y el vigente campeón. Eso, a nivel emocional, genera ilusión y esperanza y después, a nivel táctico, técnico y físico, requiere de un tipo de situaciones", agregó al respecto.

Pérez también sabe que el estilo del PSG diferirá del que se encuentran en muchos partidos de LaLiga EA Sports. "Ellos no van a esperarnos ordenados alrededor de su área, como hemos estado viendo que igual sucede en La Cerámica sucede y que nos está costando. Sabemos que tendremos opciones de correr y, más allá de esto, debemos aceptar el reto. No hay mejor forma de solventar el momento del otro día que enfrentarte al mejor, es lo que hay y hay que generar aceptación", subrayó el navarro.

ELOGIOS A LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ

Este calificó de "perfecto" el trabajo de Luis Enrique Martínez al frente del conjunto parisino. "Cuando inició tuvo, entre comillas, alguna dificultad, pero en el momento en el que ha sido dueño del proceso y del proyecto, a la vista está que lleva dos años desarrollando lo que él había imaginado. Es alguien brillante, con mucha personalidad, que es algo de lo que a mí me gusta de él", elogió del asturiano.

"Me gusta cómo afronta los momentos álgidos del equipo en el éxito y sobre todo me gusta cómo afronta los momentos adversos. Para un entrenador joven como yo que acaba de empezar, poder enfrentarnos a su equipo y a él es un orgullo e intentaremos aprovecharlo", recalcó el técnico del conjunto castellonense.

También espera el apoyo de una afición, crítica el pasado viernes en la derrota ante el RCD Espanyol y sobre la que "jamás habrá un juicio" por su parte. "Cada aficionado que viene al estadio pagan una entrada porque se les ofrezca algo, punto número uno. A partir de ahí a cualquier jugador le preguntas, a cualquier espectador le preguntas si el partido les genera temor o ilusión y la respuesta es la número dos", manifestó.

"Todos los jugadores quieren jugar contra el PSG y todos los aficionados del Villarreal quieren ver al Villarreal jugar contra el campeón de estos dos años. No tengo dudas de que será una noche en la que tanto jugadores como aficionados que vengan al campo estén con la mayor ilusión posible, seguro", concluyó Íñigo Pérez.