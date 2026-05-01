Iñigo Pérez: "El resultado puede ser escaso, pero uno mayor nos hubiera recordado a Atenas"

El entrenador del Rayo Vallecano Iñigo Pérez, ante el Estrasburgo en las semifinales de la UEFA Conference League 2025/26 en el Estadio de Vallecas. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, reiteró que lo "justo y honesto" es "valorar" el triunfo por 1-0 sobre el Estrasburgo en la ida de semifinales de la Conference League, por lo que cree que "no es adecuado" permitirse "un pero", y confesó que "un resultado mayor" le hubiera "proyectado más a lo que pasó en Atenas" y no le "hubiera gustado".

"Cuando el equipo merece más y ganas 1-0 sabiendo que ellos en su casa van a exigirnos muchísimo, tendemos a lamentarnos, a decir que podría haber sido más amplio el resultado, hay una tendencia a obviar y a olvidar que hemos ganado en unas semifinales europeas", dijo el técnico en la rueda de prensa posterior.

Pérez relató que su equipo hizo "una primera parte que tocaba, ser serios en ese tanteo", mientras que "la segunda fue extraordinaria". "Es justo y honesto darnos un poco de cariño como grupo y valorar esta victoria", dijo. "Sí creo que podríamos haber marcado algún gol más, pero es injusto para el grupo y su capacidad de jugar con serenidad y sosiego alucinantes, es una semifinal europea, con las adversidades que tenemos, todo lo que dejan atrás", prosiguió.

"Que hayan hecho esa segunda parte me deja alucinado. Hemos merecido ganar y debemos celebrar, que quede reflejado, no creo que sea adecuado permitirnos un pero", agregó Iñigo Pérez, que recordó la derrota por 3-1 en Atenas en cuartos, que les sirvió "de aprendizaje". "Ya vamos en preaviso. El resultado puede ser escaso para lo que hemos visto, pero creo que un resultado mayor nos proyecta más a lo que sucedió en Atenas y no me hubiera gustado", confesó.

El técnico reveló que fue "irrepetible" lo que vivió antes, durante y después del partido con la afición rayista. "Lo guardaré para toda la vida. Conforme más tiempo pasas en Vallecas y vives estos días, más difícil es solventar la deuda con la gente, porque es una entrega incondicional. Es muy especial, he tenido un nudo en la garganta todo el día, el cual no debes dejar salir y hacer como que controlas todo. Estoy muy contento de que se haya acabado con una victoria", expresó.

"Hay que mandar esa euforia a una nube y recogerla después del Getafe, la Liga es nuestro nutriente para sobrevivir", avisó. "Me gusta la contención que tienen, he visto un vestuario feliz que celebra lo justo porque parece que respetan mucho a su entrenador. Somos conscientes, pero este tipo de visión adquiere relevancia cuando pasa un tiempo, cuando todo se haya serenado", comentó Iñigo Pérez.