Ipurua, Los Cármenes y el Ramón de Carranza inauguran LaLiga Santander 2020-2021

Los estadios de Ipurua, el Nuevos Los Cármenes y el Ramón de Carranza, por este orden, serán los escenarios elegidos para abrir este sábado la temporada 2020-2021 de LaLiga Santander, con los duelos Eibar-Celta, Granada-Athletic y Cádiz-Osasuna.

Menos de dos meses después de que concluyese la temporada 2019-2020, marcada por el coronavirus, la nueva campaña ya está lista para arrancar, aún con todas las medidas sanitarias por el coronavirus, y con tres partidos, dos de ellos entre teóricos rivales por la permanencia y otro por la pelea por Europa.

Ipurua tendrá el 'honor' de dar el pistoletazo de salida al torneo doméstico después de que la Jueza de Competición no diese el visto bueno para jugar el viernes y arrebatar ese privilegio al Granada y al Athletic. De este modo, a las 16.00 horas volverá el fútbol a la máxima categoría con un choque entre Eibar y Celta, dos equipos que sufrieron la pasada temporada.

Los 'armeros' quieren empezar con victoria, algo que no consiguieron en las dos últimas campañas, y coger impulso para firmar un mejor arranque que no les haga ir a remolque de inicio. Su fortaleza como local será de nuevo la principal baza para el conjunto guipuzcoano, que apostará por un once muy conocido y con las únicas ausencias por lesión de 'Cote' y de Arbilla.

Por su parte, el Celta espera también dejar buenas sensaciones en su estreno para no arrojar nuevas dudas sobre sus opciones después de dos temporadas coqueteando con el descenso. El equipo vigués, que ha perdido y no ha marcado en sus dos últimas visitas, apostará por un once ofensivo donde sorprende la posible titularidad de Emre Mor junto a Nolito y Aspas, y donde estará Renato Tapia, uno de los refuerzos. Iván Villar será el portero por las lesiones de Rubén Blanco y Sergio Álvarez.

A las 18.30, en el Nuevo Los Cármenes, será el turno del Granada y el Athletic Club, que volverán a verse las caras tras haber coincidido en la última jornada de la pasada temporada, saldada con una goleada local (4-0) que le dio el histórico billete a la Liga Europa.

Los de Diego Martínez querrán mantener su buen nivel del año pasado, donde además vivieron una bonita eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey que, sin embargo, acabó del lado de los 'Leones', por un gol salvador de Yuri Berchiche, precisamente duda en los de Gaizka Garitano.

El Granada, que ha perdido a Carlos Fernández, uno de sus puntales, fue muy sólido en su estadio, con y sin su afición, y tratará de sacar provecho de las dificultades que suele arrastrar lejos de San Mamés en los últimos años un Athletic que espera seguir con Raúl García entonado y donde podría debutar el canterano Morcillo.

CÁDIZ Y OSASUNA CON ROBINSON EN EL RECUERDO

Finalmente, la actividad sabatina se completará con el duelo en el Ramón de Carranza (21.00) entre el Cádiz, de vuelta a la élite después de 16 años, y Osasuna, un equipo que el año pasado fue capaz de lograr la permanencia sin apuros.

Será un partido con un componente emotivo por la figura del fallecido Michael Robinson. El exdelantero 'rojillo' y comunicador es incluso el protagonista del cartel anunciador del partido por parte del conjunto cadista, al que estaba muy vinculado el inglés, que formó incluso parte de su consejo y cuyo nombre se propuso para el estadio.

En lo deportivo, el equipo de Álvaro Cervera tiene las bajas de Garrido, Quezada y Ledesma, este último tras dar positivo por coronavirus, y de Perea por sanción, y apelará al gol de Álvaro Negredo, de vuelta al fútbol español. Jagoba Arrasate tiene la mala noticia de la nueva grave lesión del 'Chimy' Ávila, aunque el equipo ya se acostumbró a jugar sin él este año, y Adrián es el favorito para ser el '9'.

--PROGRAMA DE LA PRIMERA JORNADA DE LALIGA SANTANDER.

-Sábado 12 de septiembre.

Eibar - Celta 16.00 horas.

Granada - Athletic Club 18.30 horas.

Cádiz - Osasuna 21.00 horas.

-Domingo 13 de septiembre.

Alavés - Betis 14.00 horas.

Real Valladolid - Real Sociedad 16.00 horas.

Villarreal - Huesca 18.30 horas.

Valencia - Levante 21.00 horas.