Irene Paredes no podrá jugar por sanción ante Portugal en el estreno en la Eurocopa

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La defensa de la selección española Irene Paredes será baja este jueves en el debut de la Eurocopa de Suiza ante Portugal por una sanción que arrastra desde la fase de clasificación, mientras que la centrocampista Aitana Bonmatí sigue teniendo "una evolución positiva" tras superar una meningitis vírica, según apuntó la seleccionadora Montse Tomé.

Paredes fue expulsada por roja directa por una brusca entrada a una rival durante la derrota por 2-1 ante Chequia en la penúltima jornada de la fase de clasificación para esta EURO y fue sancionada con dos partidos, cumpliendo el primero en el último duelo de días después ante Bélgica. Pero al ser el de Portugal un choque de la misma competición, la guipuzcoana debe cumplir el que le resta este jueves.

"Ya sabíamos que Irene no podía participar desde hace un año más o menos cuando nuestra 'Team Manager' pues me lo traslada y me dice que con la roja que sufrió en República Checa no íbamos a poder contar porque es la misma competición", apuntó Tomé en rueda de prensa.

La asturiana sabe que la baja es sensible porque la central del FC Barcelona su "capitana" y "referente". "Es una futbolista con una experiencia increíble y transmite la esencia de la profesión día a día y de la que muchas y muchos de los que estamos aquí tenemos que copiar cosas", subrayó.

Para suplirla, salvo sorpresa, la elegida será María Méndez, que ya formó el eje defensivo con Laia Aleixandri en el amistoso del pasado viernes ante Japón y a las que la entrenadora vio a "buen nivel". "Aleixandri tiene una experiencia con nosotros y María, aunque parece que es la que menos ha participado, le hemos dado oportunidades este año en los amistosos ante Canadá y Francia, que no era un rival fácil y su nivel ha sido alto. También este año ha dado un paso importante en su equipo a nivel internacional y nacional porque ha tenido muchos minutos. Estoy tranquila por las futbolistas que van a salir mañana y vamos a competirlo bien", admitió.

Y entre esas futbolistas podría estar Aitana Bonmatí, recién recuperado de una meningitis vírica, pero que todavía no ha entrenado con el grupo de forma completa. "El martes hizo una parte de entrenamiento con el readaptador, estuvo trabajando totalmente aparte y su evolución es muy positiva", apuntó Tomé.

"En cuanto al entrenamiento de hoy, va a poder hacer ya alguna tarea con el equipo, pero lo primero es transmitir las ganas que ya tiene, que hay que ir frenándola. La evolución en cuanto a lo que me transmiten los servicios médicos es positiva, pero lo que prima es la salud", prosiguió la seleccionadora.

Aunque este percance haya unido a las internacionales, la asturiana tiene claro que no ha sido "favorable". "Tuvimos un poco de miedo cuando el doctor me dice eso, pero sí que es cierto que se alarmó demasiado. Ella tenía unas décimas de fiebre, no le dimos importancia y luego pues recuperó muy rápido", detalló.

"Es una futbolista con un físico muy fuerte y con mucha mentalidad. Tiene muchas ganas de jugar y por su parte la predisposición es máxima, pero hay que ir poco a poco. Lo cierto es que el equipo la ha cuidado y las jugadoras y cuerpo técnico le hemos intentado acompañar de la mejor manera transmitiéndole el cariño y la paciencia que a veces pues no se tiene en estos momentos y ante un torneo. Creo que ahora está en un punto positivo, hoy va a poder ya estar con nosotros en las tareas y la verdad que contenta por ella", sentenció.