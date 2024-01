Isco y su peor etapa en el Real Madrid: "Me sentía una víctima y no lo era"

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Betis, Francisco Alarcón 'Isco', confesó que se sentía "una víctima" en su etapa con menos minutos en el Real Madrid, aunque reconoció que "no lo era", ya que se vino "abajo" y no tuvo "la fuerza mental para revertir la situación", ya que perdió "la ilusión por demostrarlo, por jugar".

"No sé muy bien lo que pasó, nadie fue claro conmigo. Con Solari jugué un partido de Copa del Rey y luego minutos sueltos. Yo no sabía cómo estaba, si estaba bien, si estaba mal, y me vine abajo", admitió el malagueño en un adelanto de 'Universo Valdano' de Movistar+.

En su conversación con el argentino, Isco analizó su situación con Santiago Solari en el banquillo del Real Madrid, después de que este sustituyera a Julen Lopetegi en octubre de 2018. Esa temporada, el centrocampista jugó 37 partidos, en el primero de los últimos cuatro cursos vistiendo la camiseta madridista, y cuando comenzó a perder protagonismo.

Y de esa etapa final en el Real Madrid, Isco se reprocha muchas cosas. "En ese momento estás cabreado con todo el mundo, todo te parece mal, nada es culpa tuya, dices 'este es un tal', hechas balones fuera constantemente. El tiempo te da la perspectiva de qué hiciste tú para cambiar, por qué no diste un paso más, por qué no luchaste más", recordó.

"Y ahora reconozco que en ese momento perdí un poco la ilusión por demostrarlo, por jugar, por quitarle el puesto a un compañero y es algo que ya había hecho anteriormente. Me vine un poco abajo y no tuve la fuerza mental para revertir la situación que sí había tenido otras veces", dijo el mediapunta.

El malagueño es "el que más se arrepiente" de esa situación, aunque ahora vuelve "a disfrutar del fútbol como un niño pequeño". "Pero, en ese momento, estaba peleado con todo el mundo, le echaba la culpa a 'menganito', a 'fulanito' y me sentía una víctima y no lo era", aseveró.