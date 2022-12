Isco y el Sevilla separan sus caminos cuatro meses después de su fichaje

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista Francisco Alarcón 'Isco' y el Sevilla han anunciado la rescisión del contrato del jugador malagueño, que llegó al club de Nervión el pasado verano, procedente del Real Madrid, según un comunicado emitido este miércoles.

"El Sevilla FC y el futbolista Francisco Alarcón 'Isco' han acordado la rescisión del contrato que unía a ambas partes desde que, el pasado verano, el jugador malagueño llegase a la entidad nervionense tras finalizar su etapa en el Real Madrid", avanzó el club, que pone fin al contrato de dos años del jugador.

Isco ha disputado un total de 19 partidos oficiales como sevillista- 12 de LaLiga Santander, 6 de Champions y 1 de Copa del Rey-, en los que marcó un gol, ante el FC Copenhague en la competición europea, y repartió tres asistencias.

En su comunicado, el club sevillista quiso desear a Isco "toda la suerte del mundo en sus nuevos retos profesionales". Así, se confirman las informaciones de varios medios que en los últimos días hablaban de la salida del centrocampista malagueño, uno de los teóricos grandes fichajes para esta temporada del conjunto de Nervión. Según las mismas, la situación se tensionó durante el parón por una discusión con el director deportivo, Ramón Rodríguez, 'Monchi'.

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, no quiso comentar la situación con Isco Alarcón este martes en la previa del duelo copera ante el Torremolinos. "La realidad con Isco es una situación que no me involucra demasiado a mí. Mi función como entrenador es ver lo que tengo disponible y desarrollar un trabajo", trató de zanjar el argentino ante los medios.

El técnico argentino dejó claro que "la decisión sobre quién llega y quién se va no es del entrenador sino del club". "Yo me centro en los que están para entrenar y tratar de que lleguen de la mejor manera", sentenció en declaraciones recogidas por la web del club.