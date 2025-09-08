Italia evita con agonía un lío mundial en su visita a Israel

Archivo - Sandro Tonali durante un partido con la selección italiana - ALESSIO MORGESE / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección de Italia sufrió lo indecible para evitar poner en riesgo su presencia en el Mundial del año que viene y sumó tres puntos obligados al imponerse por un espectacular 4-5 en su visita a Israel, después de desperdiciar una ventaja de dos goles y de llevarse el triunfo en el minuto 91.

La 'Azzurra' no podía fallar en Hungría, escenario neutral de este choque con el combinado israelí que con nueve puntos le aventajaba en tres, aunque con un partido más, para seguir la estela de la invicta Noruega (12) en el Grupo I, y por momentos estuvo contra las cuerdas.

El arranque de los de Gennaro Gattuso fue malo y se vieron abajo en el marcador por un tanto en propia meta, pero fueron capaces de reaccionar y de igualar antes del descanso por medio de Kean. Sin embargo, Do.Peretz volvió a poner por delante a los israelíes, una alegría que duró poco por la réplica de nuevo del delantero de la Fiorentina.

Eso animó a Italia, que minutos después se puso por delante en el marcador con el tanto de Politano. Raspadori, jugador del Atlético de Madrid, volvió a ver puerta por segundo partido seguido para dejar aparentemente encarrilada la victoria a falta de una decena de minutos. Pero la tetracampeona del mundo se despistó inexplicablemente y vio como su rival le igualaba con otro tanto en propia puerta (Bastoni) y el doblete de Do.Peretz. En medio de la locura, apareció Tonali para evitar un gran problema para su selección.

Por otro lado, Croacia confirmó su buen arranque de clasificación y sumó su cuarta victoria en otros tantos partidos al golear 4-0 a Montenegro para alcanzar en el liderato del Grupo L a Chequia, esta con un encuentro más. Los croatas fueron superiores, pero no cerraron su triunfo hasta los minutos finales ante un rival que jugó con diez desde el minuto 42 por la expulsión de Bulatovic.

Jakic, Kramaric, Kuc (propia puerta) y Perisic fueron los goleadores locales que mantienen el favoritismo de la subcampeona del mundo de 2018 en un grupo donde las Islas Feroe ganó por la mínima a domicilio el duelo de modestas ante Gibraltar.

Además, Suiza manda en un Grupo B donde se ha complicado el panorama para Suecia. El combinado suizo sumó su segunda victoria al ganar por 3-0 a Eslovenia tras una gran primera parte donde anotó todos sus goles y aventaja en tres puntos a Kosovo, que batió ante su público a los suecos por 2-0, con tanto del mallorquinista Vedat Muriqi.

Finalmente, en el Grupo C, Dinamarca y Escocia están empatados en la cabeza con cuatro puntos tras lograr sus respectivas primeras victorias, ambas a domicilio, ante Grecia, por 0-3 y con gol del blaugrana Andreas Christensen, y ante Bielorrusia, por 0-2.