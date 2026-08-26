Italia también retira su apoyo a Infantino

Archivo - El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò, en una asamblea de la federación. - Alfredo Falcone/LaPresse via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) decidió este miércoles retirar su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de cara a las elecciones presidenciales del organismo rector del fútbol mundial previstas para marzo de 2027, según comunicó en su página web.

"Esta decisión tiene como objetivo expresar de forma clara y transparente la posición de la FIGC, en pleno acuerdo con la UEFA y su presidente, Aleksander Ceferin, con respecto a las recientes iniciativas promovidas por el presidente de la FIFA en materia de gobernanza y desarrollo de las competiciones internacionales", expresó el comunicado.

Por su parte, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò, aseguró que Italia seguirá trabajando de la mano de UEFA y otras federaciones europeas. "Debemos promover una visión del fútbol basada en el mérito, la solidaridad, la sostenibilidad y la importancia de los aficionados", declaró. "Nos reconocemos en un modelo de diálogo, escucha y responsabilidad compartida que hasta ahora ha permitido al fútbol crecer, innovar y, al mismo tiempo, defender sus principios fundacionales", zanjó.

Y es que Gianni Infantino se vio últimamente en la polémica tras hacerse público su planes de vender el 20 por ciento de los derechos comerciales de las competiciones de FIFA a una filial del propio organismo rector del fútbol profesional, en la que podrían intervenir inversores privados. Como consecuencia, varias federaciones y confederaciones mostraron su rechazo a este proyecto y al presidente de la FIFA de cara a las próximas elecciones.