Ivan Basso (Cannondale), baja de última hora por un quiste

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo italiano Cannondale confirmó este jueves la baja a última hora de Ivan Basso, su jefe de filas y principal baza para el Giro de Italia que da comienzo este sábado, a causa de un quiste que le impide subirse a la bicicleta.

"Con gran pesar tenemos que confirmar que Ivan Basso no tomará parte en la salida del Giro de Italia debido a un repentino quiste perineal", aseguró el Cannondale en su cuenta de 'twitter', donde confirmó que Damiano Caruso será su sustituto.

El varesino recalcó que lo intentó "hasta el final" pero que la protuberancia "es grande como un limón". "Iremos a Milán y veremos si hacemos una incisión", comentó en declaraciones recogidas por la web de 'La Gazzetta dello Sport'.

El doble ganador de la 'corsa rosa', en 2006 y 2010, recordó que ya el sábado en el Tour de Romandía con la zona enrojecida y el domingo tuve fiebrer, que fue altísima. Probé el martes a hacer 50 kilómetros, pero no podía estar en la bice o sentarme, se soluciona con cirugía", afirmó. "Es una pena, habría sido seguramente protagonista en este Giro. No me rendiré, pero es algo duro, era un Giro que me venía bien", sentenció Basso.

De este modo, el equipo italiano estará formado en la primera 'grande' por Damiano Caruso, Elia Viviani, Tiziano Dall'Antonia, Paolo Longo Borghini, Alan Marangoni, Fabio Sabatini, Cameron Wurf, Cristiano Salerno y José Sarmiento.