Iván Martín refuerza al Racing de Santander para las próximas cuatro temporadas

Archivo - Iván Martín, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Felipe Mondino - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing Club ha llegado a un acuerdo con el Girona CF para fichar al jugador español Iván Martín Núñez, centrocampista de 27 años y que ha rubricado un contrato con la entidad de Santander para las próximas cuatro temporadas, en concreto hasta el 30 de junio de 2030.

Nacido el 14 de febrero de 1999 en Bilbao (Vizcaya), Martín "dio el salto al fútbol profesional en la disciplina del Villarreal CF después de completar su formación en la cantera 'grogueta'", según recordó este jueves el Racing de Santander con una nota en su página web.

"En verano de 2020 fue cedido al CD Mirandés, donde coincidió con José Alberto; un año después militó, también a préstamo, en el Deportivo Alavés --con el que se estrenó en Primera ante el Real Madrid en Mendizorroza-- para, en 2022, firmar con el Girona FC, donde ha jugado las últimas cuatro temporadas", resumió el club cántabro en su texto.

"Acumula 133 encuentros en LaLiga EA Sports --nueve tantos y 10 asistencias--, siete en Champions League, 49 en Segunda División y 12 en la Copa del Rey. El futbolista vizcaíno ha sido internacional en categorías inferiores con la selección española, cuya camiseta se ha enfundado en 24 ocasiones desde sub-16 hasta sub-19", concluyó la nota.