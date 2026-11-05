El japonés Kozo Tashima anuncia su candidatura a la presidencia de la FIFA

Archivo - Kozo Tashima junto a la Princesa Hisako de Takamado durante el Mundial de Catar de 2022 - David Klein / Zuma Press / Europa Press - Archivo

TOKIO 5 Nov. (PA Media/dpa) -

Kozo Tashima, presidente honorífico de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA) y a punto de cumplir 69 años, podría ser otro de los candidatos que se enfrente a Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA y de cara a "transmitir al mundo la actitud honesta, sólida y recta que ha forjado el fútbol japonés".

La posición de Infantino al frente del ente rector del fútbol mundial parecía amenazada después de su fallida propuesta de vender participaciones de las Copas del Mundo a inversores y la fuerte reacción adversa que provocó, con la UEFA muy crítica y comandando un movimiento para impedir que el italo-suizo sea reelegido; pero este parece estar ahora en una posición sólida para renovar por un cuarto mandato en el Congreso de la FIFA que se celebrará en Marruecos el año que viene.

Sin embargo, Tashima, presidente de la JFA desde 2016 hasta 2024, confirmó la intención de presentarse como candidato contra él. "Agradezco poder hacer este anuncio con el pleno apoyo de la JFA. No se trata de ganar o perder, sino de transmitir al mundo la actitud honesta, sólida y recta que ha forjado el fútbol japonés. Lo que la FIFA necesita ahora son estos valores que hemos protegido. He decidido presentarme para hacer este llamamiento al mundo", aseguró en rueda de prensa recogida por 'Sport Nippon'.

Según la Press Association, UEFA seguiría trabajando en encontrar un candidato fuerte y con mucho apoyo que pueda plantar cara a Gianni Infantino, que ha recuperado entre sus aliados a la Confederación Asiática, inicialmente al lado del organismo europeo y la CONCACAF.

El exdefensa del Tottenham Ramón Vega también ha anunciado su intención de presentarse como candidato contra Infantino. La fecha límite para la presentación de candidaturas es el próximo 18 de noviembre.