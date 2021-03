Jaume Roures niega haber avalado al Barça a título personal

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Mediapro, Jaume Roures, ha negado este jueves haber avalado al FC Barcelona para que Joan Laporta accediese a la presidencia del club y matizó que dicho aval ha llegado desde una sociedad que está vinculada a su persona.

"No he prestado ningún aval personal ni he abonado a nadie ninguna cantidad", indicó Roures en un comunicado que hizo público este jueves. "Una sociedad vinculada personalmente a mí, Orpheus Media, SL, y que está totalmente al margen de Mediapro, ha garantizado a Banco de Sabadell SA una póliza concedida a los miembros de la junta directiva del FC Barcelona", puntualiza.

"Dicha garantía solo tiene vigencia durante unos meses. No se trata, por tanto, de préstamo o donación de ninguna clase", especifica Roures en dicho escrito, en el que aclara que Orpheus Media, SL "no ha pretendido ni pedido contraprestación alguna a los miembros de la Junta directiva del FC Barcelona, excepto el reembolso del coste económico de la garantía al acabar la vigencia de la misma".

"No se trata por tanto de ninguna operación comercial ni de obtener ningún tipo de control sobre el club o participación en su junta. Esta colaboración se hizo para complementar el importe del aval exigido por la LFP y con el único fin de evitar la repetición de las elecciones al FC Barcelona", afirmó.

"La repetición electoral habría sido muy perjudicial para el FC Barcelona y en definitiva para el conjunto de socios del Barça pues habría sumido al club en una crisis de proporciones difíciles de calibrar. Con la presentación del aval se da cumplimiento al resultado de las elecciones, máxima expresión de los socios del FC Barcelona que democráticamente han elegido a su presidente y su junta directiva", finaliza.