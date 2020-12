Javi Gracia: "El penalti no nos ha descentrado, es lo importante"

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, valoró el empate (2-2) ante el Barça este sábado como para estar "muy orgulloso" de su equipo, al tiempo que explicó que el penalti polémico de justo antes del descanso les hizo daño pero no les descentró.

"La justicia no existe en el fútbol, marca el resultado. Después de este partido estoy muy orgulloso del trabajo de mis jugadores. Hemos competido muy bien a todo un Barcelona. En una primera parte que creo que podíamos haber hecho algún gol más, que justo al final ha sido cuando ha venido la jugada desgraciada del penalti", dijo.

El preparador 'che' explicó en la rueda de prensa en el Camp Nou que su equipo mostró la ambición que debe enseñar en cada partido. "En la segunda parte han hecho ellos ese segundo gol cuando podíamos habernos puesto nosotros por delante, con la ocasión de Cheryshev, no lo hemos hecho y nos ha tocado sufrir. Pero se ha vuelto a demostrar la personalidad del equipo, cosa de la que me siento muy orgulloso, de cómo se ha comportado y cómo se ha ido a por la victoria", afirmó.

Además, Gracia fue preguntado por el penalti de Gayá a Griezmann, que el árbitro refrendó con el VAR por un contacto abajo y no por un empujón, como le explicó al propio jugador. "Más allá de entrar a valorar la labor arbitral, que siempre es complicada, es el momento en el que se ha producido. En una primera parte en la que habíamos estado bastante bien, con bastante ocasiones, en la que ellos apenas habían tirado a portería, irnos al descanso con ese gol en contra, con ese 1-1, nos ha hecho un poco de daño", explicó.

"La acción en sí, un empujón que parecía que era un empujón, luego parece que el penalti ha sido por el contacto que ha habido abajo y por eso le ha quitado la roja, no lo he visto bien. Lo importante es que no nos ha descentrado y hemos hecho nuestro trabajo bastante bien", añadió.

"Después de este partido, la valoración tengo que hacerla muy positiva, venimos de un partido hace poco tiempo, con un esfuerzo de jugadores que no han jugado partidos y hago los cambios que creo oportunos en el momento que creo oportuno. Yo soy bastante positivo. Nosotros estamos siempre pensando en el lado positivo de las cosas, trabajamos con ese espíritu. No sé si va a ser un punto de inflexión, creo que venimos durante los últimos partidos, muchos de ellos, de estar más cerca de la victoria que de perderlos", terminó.