Javi Gracia: "Todos no pueden jugar, todos hacen méritos"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, respondió a varias preguntas sobre su once y sobre su planteamiento en la derrota (0-1) ante el Atlético de Madrid este sábado, y defendió la intención de salir a ganar a pesar de no sacar un buen partido y su decisión de no dar minutos a Kang-in Lee.

"Estoy muy contento con Kang-in Lee, si me preguntáis siempre por el que no juega, siempre habrá un motivo para decir que pones a uno antes que otro, pero no habla de que el jugador no merece jugar más. Todos lo merecen", dijo en rueda de prensa tras el duelo en Mestalla de la jornada 11 de LaLiga Santander.

Gracia hizo frente a una pregunta más sobre la no participación del coreano en una breve rueda de prensa. "Todos no pueden jugar, todos hacen méritos. Pongo en valor el trabajo del equipo. Ha sido muy constante, muy disciplinado y nos ha faltado esas opciones de ataque", comentó.

Por otro lado, Gracia también defendió a su equipo a pesar de estar muy sometido por el Atleti. "El planteamiento era salir a ganar el partido. Pero en ese salir a ganar, íbamos a intentar presionar alto pero iba a haber muchos minutos que íbamos a tener que defender, que replegar y ser fuertes cerca de área, con todos los movimientos que ellos tienen", dijo.

"Lo hemos hecho bien. En la primera parte hemos hecho más salidas que en la segunda, provocar alguna ocasión. El partido estaba ahí y creíamos que en la segunda parte íbamos a ser capaces de generar alguna ocasión más, cosa que no ha ocurrido", añadió.

Por otro lado, el técnico 'che' se refirió a los posibles problemas en la posición de central. "Vamos a ver el alcance de la lesión de Hugo. Todo apunta a que puede tener alguna lesión muscular que le impida estar próximamente. Tenemos disponible a Gabi, Mangala y Diakhaby que está en un proceso de recuperación. Sabemos que podemos contar con los jugadores del filial", zanjó.