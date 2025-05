Javi Puado: "Jugamos en casa, somos el Espanyol y esperamos ganar"

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador y capitán del RCD Espanyol Javi Puado ha asegurado que el equipo está "dolido" por la derrota contra el Leganés (3-2) de la pasada jornada pero "muy concienciado" de que es vital ganar el jueves al FC Barcelona en el derbi catalán en el RCDE Stadium de la siguiente jornada de LaLiga EA Sports, a falta de tres duelos para el final de la campaña y con la salvación todavía por confirmar.

"Estamos muy concienciados. Sabemos la importancia que tiene un partido como este para nuestra gente y para nosotros. La verdad es que hay que intentar dar el máximo. Es verdad que ellos tienen muy buen nivel, pero bueno, jugamos en casa, somos el Espanyol y esperamos ganar", reconoció en declaraciones a los medios del club.

Puado aseguró que están "dolidos" por la inesperada derrota en casa de un rival directo como es el Leganés, pero con "ganas" de que llegue este derbi. "Está claro que nos quedan tres partidos importantísimos y el siguiente es un derbi. Máxima importancia de puntuar, de llevarse los tres puntos, que nos darían ya la salvación", señaló.

"Quedan tres partidos importantísimos, como ya he dicho, y hay que mirar el siguiente. Sí, pero no es excusa tampoco. Al final yo creo que hay que ser autocríticos y ya hemos visto el vídeo del partido y la realidad es que no estuvimos bien en la primera parte", añadió.

Además, cree que el equipo llega bien al choque contra el Barça. "Es verdad que venimos de tres derrotas, pero con dos partidos donde jugamos bien. En el campo del Villarreal creo que fue un buen partido. En casa contra el Betis fue un buen partido. Hicieron dos golazos y nos remontaron", lamentó.

"El otro día sí que estuvimos mal, pero hay que hacer borrón del partido del otro día y afrontar el derbi con la máxima energía y ganas que se merece un partido de este tipo", reconoció sobre el duelo de Butarque. "Yo lo llamaría una mala primera parte, donde ellos aprovechan las oportunidades", argumentó.

"Nosotros estamos muy mal, la realidad creo que es de los peores partidos en la primera parte que hemos hecho. Pero bueno, es verdad que tenemos ese momento donde podemos prácticamente empatar. Si el gol de Walid, que creo que es por muy poco el fuera de juego, pues entra a lo mejor se puede empatar el partido", comentó.

De cara al final de temporada, aseguró que van todos a una a por la permanencia, que tienen cerca pero no confirmada. "Estamos con el míster en eso. Yo creo que tanto los jugadores como la afición y el club, hasta que no se consiga matemáticamente, no vamos a estar tranquilos ni vamos a dejar de intentarlo. Así que espero que sea cuanto antes mejor y llevarnos la victoria", manifestó Puado.