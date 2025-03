Javier Tebas: "Con la legislación actual hay métodos para luchar contra la piratería audiovisual"

El presidente de LaLiga y el CEO de ISDE, Juan José Sánchez, presentan la sexta edición del congreso del derecho y la industria del deporte "

Directivos y personalidades analizarán las disciplinas emergentes, la pujanza del fútbol africano y la IA el 6 de junio en Madrid

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que "con la legislación actual" en España existen "métodos" para seguir luchando contra la piratería audiovisual y celebró el reciente fallo de la justicia favorable a la patronal de clubes y que desestima las nulidades instadas por la plataforma Cloudflare.

"Hay que luchar contra la piratería, pero hay métodos a nivel de justicia con la legislación actual para poder hacerlo", apuntó en la charla bajo el título 'Presente y futuro de la industria del fútbol' con la que se presentó la sexta edición del ISDE Sports Convention (ISC), el congreso internacional referente del derecho y la industria del deporte que se celebrará, en colaboración con LaLiga, el próximo 6 de junio en Madrid.

Al acto, celebrado en la sede del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en la capital de España, asistieron el CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig; el presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo (AEDD), Miguel Ángel Vaquero; el director adjunto a la presidencia de LaLiga, Carlos del Campo; el director general del Movistar Estudiantes, José Asensio; y, entre otros, el presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), Jesús Álvarez.

Javier Tebas celebró la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, que desestimaba las nulidades instadas por Cloudflare y RootedCON, una "gran victoria", según él, en una guerra contra la piratería audiovisual, una lacra que causa pérdidas de entre 600 y 700 millones de euros en el fútbol profesional español.

Asimismo, el máximo responsable de la patronal del fútbol español recalcó que no cree que ver el fútbol "sea caro" en España sino que el problema está a la hora de su comercialización. "Los Ferraris son caros también, y no se van robando Ferraris. La mayoría de las compañías de telecomunicaciones venden el fútbol con la banda ancha. El día que se pueda comercializar sin hacerlo todo junto, mientras no ponga en riesgo económicamente nuestros ingresos y nuestra viabilidad, el mercado lo aceptará", comentó.

SÁNCHEZ PUIG: "LALIGA ES UN REFERENTE"

En la inauguración del ISC 2025, el CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, afirmó que la marca de LaLiga es "un referente" como organización profesional y destacó que está "muy bien estructurada" y "organizada". "LaLiga representa a todos los clubes y defiende un interés general. Cuando Javier se enfrenta y habla tanto en contra de la piratería razón no le falta porque España está muy por encima de la media de otros países de la Unión Europea, y esto es preocupante. Estamos a la cola en un tema tan trascendente como la piratería y el presidente de LaLiga defiende a los clubes porque dejan de ingresar cerca de 700 millones de euros", subrayó.

Sánchez Puig puso en valor que instituciones como ISDE pueden ayudar, a través de la formación, en esa labor de pedagogía en favor del "interés general" para poner el acento en un problema "que tiene que preocupar a todos" como el fraude audiovisual, que sumó más de 10,8 millones de retransmisiones ilegales en 2024 y de las que el 81 por ciento no fueron suspendidas.

Dirigido a altos representantes y directivos de empresas de derecho deportivo, directores de Marketing y Comunicación y, entre otros, estudiantes especializados en derecho deportivo, el ISC 2025 examinará asuntos como los Leading case del TAS; los bautizados como deportes emergentes como la Kings y Queens League y el proyecto de la Superliga; el desarrollo del deporte desde la industria del entretenimiento; la pujanza del fútbol africano y el Mundial de 2030 en España, Portugal y Marruecos; la lucha contra la piratería audiovisual en el deporte; y, entre otros, la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el deporte de alto nivel.

Organizado en la modalidad híbrida, presencial y vía streaming, el ISC 2025 completará el amplio calendario de eventos que volverá a convertir a Madrid en el punto de referencia del deporte internacional junto a otros como, por segundo año consecutivo, la ceremonia de entrega de los Premios Laureus, considerados los Óscar del deporte, el Mutua Madrid Open de tenis, el Open de España de golf, la Maratón de Madrid, la San Silvestre Vallecana, la NFL y las Series Mundiales de rugby a 7.

Además, la capital de España ultimará los preparativos para que el circuito urbano de IFEMA albergue en 2026 el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno 45 años después de la última vez que se disputó una carrera del 'gran circo' en el Jarama.

NUEVA EDICIÓN DE LOS PREMIOS ISC

Cerca de 800 congresistas de más de 42 países participaron en la anterior edición del encuentro de referencia internacional jurídico y de la industria del deporte, un sector que aportó el 3,3 por ciento del PIB y que empleó a 250.000 personas en 2023, según datos del Anuario de Estadísticas Deportivas elaborado por el ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Además, se entregaron los premios ISC a la Comunidad de Madrid, recogido por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso; la selección femenina de fútbol, campeona del mundo; el exfutbolista del Real Madrid Álvaro Arbeloa por su trayectoria en el club blanco y la selección nacional; y el Leyenda al atleta Abel Antón, bicampeón del mundo de maratón y Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Los premiados en el ISC 2025 se anunciarán el mismo 6 de junio durante una ceremonia que estará presidida por el director general de ISDE, Juan José Sánchez Puig.