Javier Tebas: "Xabi Alonso no tiene preferidos, le ha cambiado la cara al equipo"

"Me alegraría que el Barça dejase el proyecto de la Superliga"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, apuntó que Xabi Alonso está haciendo "un buen trabajo" en el Real Madrid, "un entrenador de presente" además de futuro que demuestra "personalidad" al no tener "preferidos" dentro del vestuario, al tiempo que confió que el FC Barcelona abandone el proyecto de la Superliga.

"Xabi Alonso creo está haciendo un buen trabajo, hablo como aficionado en general, le ha cambiado la cara al equipo con sus incorporaciones. Creo que no tiene preferidos en el vestuario y eso te demuestra que es un entrenador con personalidad y con presente en el fútbol", dijo este viernes.

El presidente de la patronal atendió a los medios antes de la X Gala del Altruismo de la Fundación José Ramón de la Morena en Brunete (Madrid). Entre los invitados, también estaba el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con quien no tenía intención de discutir en el caso de verse. "Para discutir tengo la Liga, aquí tengo los premios y no vengo a discutir de la Superliga", afirmó.

"Aparte que le queda poco, hay que recordar que hace un año nos filtraban que iba a ser este septiembre. Es la Superliga del supertiempo también", añadió. Tebas fue preguntado también por los rumores sobre que el FC Barcelona se estaría pensando dejar ese proyecto. "Espero que sí", comentó.

"El presidente Laporta ha dicho o ha dejado ver la inseguridad del proyecto, me alegraría que dejasen ese proyecto y estuviesen más en proyectos del fútbol europeo. Tampoco la ECA me parece que sea lo mejor, pero es preferible la ECA que la Superliga", añadió.

Además, Tebas confesó que las quejas del cuadro azulgrana por la condición de Lamine Yamal y las convocatorias de la selección española son "una película" que ya conoce. "No estoy siguiendo nada. He visto declaraciones de Luis, de Flick, la lesión. Los jugadores se lesionan y es lo que hay. Esta película ya la he visto", dijo.

Por otro lado, el presidente de LaLiga deseó que el Barça vuelva pronto al Camp Nou. "Están deseando jugar cuanto antes, me gustaría que estuvieran jugando en el campo que corresponde pero sé que tener estos problemas para luego al final jugar en un campo de primer nivel merecerá la pena esperar. Todo lo que sea reformar estadios y tener lo mejor que podamos nuestras instalaciones, merece la pena esperar y no quejarnos de todo", afirmó.

Además, Tebas se quedó con "la realización del partido" al ser preguntado por el derbi que ganó (5-2) el Atlético al Real Madrid. "Fue un partidazo que ojalá viésemos mucho como ese", apuntó también, antes de zanjar el debate sobre la mejor liga de Europa. "Siempre me lo dicen después de la primera jornada. Aunque pasase lo que pasase, la valoración es de muchos años. En los últimos diez años, el 70% de los títulos europeos son de equipos españoles. No me preocupa una jornada", terminó.