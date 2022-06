Jeff Luhnow: "La meta siempre será ganar, pero el éxito no puede ser a corto plazo"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del grupo americano Blue Crow Sports, Jeff Luhnow, nuevo propietario del CD Leganés, señaló este jueves que la meta del equipo "siempre será ganar", aunque reconoció que el éxito "no puede ser a corto plazo" para "no sacrificar el futuro por el presente", al mismo tiempo que insistió en que quieren "continuar con el legado" de Victoria Pavón y Felipe Moreno, hasta ahora responsables del conjunto madrileño.

"El éxito no puede ser a corto plazo, no vamos a sacrificar el futuro por el presente. La meta siempre será ganar, pero para tener éxito a largo plazo tenemos que tener una cantera productiva, ser más ágiles, más rápidos, trabajar más, tener acceso a jugadores que los grandes no tienen, tener un sistema de desarrollo", apuntó Luhnow como algunas de las claves en una rueda de prensa junto a los anteriores propietarios.

El también propietario del Cancún FC comenzó la comparecencia agradeciendo el trabajo de Pavón y Moreno al frente del equipo 'pepinero' durante los últimos 14 años. "Ojalá podamos cuidar lo que vosotros habéis construido. Reconozco la responsabilidad de nuestro grupo con el Leganés", advirtió.

"Represento a un grupo de gente muy seria que está enamorada del deporte, y queremos hacerlo crecer aquí en Leganés. Ayer sentí el sentimiento 'pepinero', vengo con muchas ganas de sumar. La razón por la que estamos en el deporte es porque nos gusta ganar. No prometo que vayamos a ganar en un par de años, pero sí haremos un esfuerzo grande para seguir mejorando este club", deseó Luhnow.

Blue Crow Sports, ahora dueño del 99,1% de las acciones del club madrileño, recala en España porque es "el mercado que más futuro tiene". "Con el control económico, CVC, hay mucho potencial", admitió Lunhow, afirmando que España es "el centro de fútbol del mundo". "Leganés era la mejor combinación de lo que buscábamos: potencial, la ciudad, afición, la ciudad deportiva, proximidad a Madrid. Cumplía todos los criterios y además ha estado cuidado con gente que ha puesto el corazón", explicó como razones para elegir el CD Leganés.

"Queremos ganar cada partido, queremos competir e institucionalizar un proceso de desarrollar una cantera con mucho potencial y armar una plantilla que pueda competir con todos los equipos en Segunda y ojalá, lo más pronto posible, en Primera", auguró.

Para ello, Lunhow destacó el trabajo en la cantera, así como el uso de tecnología para mejorar el rendimiento dentro del equipo. "Ya tenemos un grupo armado con experiencia en Premier, Seria A, MLS, que ya saben que es esta tecnología. Queremos crear ventajas en todas las áreas para competir consistentemente. Estamos dispuestos a invertir los recursos necesarios para progresar, no sé cuanto será. Estamos para el largo plazo y vendrá inversión", expresó sobre las acciones más inmediatas.

"Estamos planeando la plantilla para la temporada que viene, invertiremos lo que se necesite invertir. Pero en LaLiga hay límites y consideraremos lo que tenemos que invertir en el corto plazo. Pero tenemos recursos", añadió.

Luhnow confirmó que pasará en Leganés "bastante tiempo", aunque confía en aquellas personas que se encarguen del "día a día". También mostró "mucha confianza en que todo terminará donde tiene que terminar" con el Ayuntamiento de la ciudad, para acometer todos los proyectos de infraestructuras.

VICTORIA PAVÓN: "CUANDO VES PERSONAS CON HAMBRE, TIENES QUE DARLES PASO"

Por su parte, la hasta ahora presidenta del club, Victoria Pavón, reconoció que la razón principal de la venta del 99,1 por ciento de las acciones del Leganés al grupo americano era el "desgaste" durante su etapa. "Llega el momento en el que te vas desgastando, cuando ves personas con ese hambre, esas ganas, tienes que dejarles paso, quizá nuestro momento había pasado. Era una buena oportunidad para el Leganés y había que aprovecharla", destacó.

"Lo que hemos vivido ya forma parte de la historia del club, yo me siento una aficionada más. Vienen para quedarse, ahora somos los aficionados los que le tienen que demostrar la afición que tiene el club", instó a la afición.

Finalmente, Moreno manifestó que el grupo liderado por Luhnow son "las personas ideales para que este club sea más grade". "Ha habido muchos grupos interesados, pero Jeff me da mucha confianza. Nos hemos ofrecido para ayudarles en el área que sea, aquí nos tienen. Han sido 14 años ilusionantes, hemos hecho las cosas lo mejor que hemos podido. Me siento triste, es como si se te muriera un hijo", lamentó.

"Ahora vienen nuevas ideas y nuevos proyectos con los que la ciudad puede dar un salto impresionante. Teníamos mucha fuerza pero esto desgasta mucho y cuando las fuerzas aflojan lo mejor es dejar paso a otras personas que llegan con la misma fuerza como nuestro primer día. Somos cuatro y aquí hacen falta 400. El día a día es agotador, el fútbol desgasta mucho. Dejamos un buen camino hecho y las puertas abiertas, ahora como un aficionado más", zanjó Moreno.