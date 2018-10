Jémez: "En este vestuario hay alternativas muy válidas para suplir a Viera"

Publicado 22/02/2018 19:31:11 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de Las Palmas, Paco Jémez, aseguró que tiene un vestuario amplio con "alternativas muy válida para suplir a Viera", que confirmó su adiós la pasada semana para jugar en la Liga china, además de asegurar que estos imprevistos han "unido más" al grupo.

"El tema está cerrado, mi opinión se la he dado a quien tenía que dársela y no cambiará mi idea de juego, en este vestuario hay alternativas muy válidas para suplirlo", dijo Jémez al ser cuestionado por la decisión de Jonathan Viera, que deja el club amarillo en su segunda etapa0.

Preguntado por el próximo partido ante el Leganés (sábado, 18.30 horas), Jémez confía en que el equipo mejorará. "Haremos un buen partido porque veo a los jugadores muy metidos. El reto era imposible cuando llegué y hemos sido capaces de convertilo en un reto díficil por el simple hecho de conseguir algo que nadie ha conseguido ya vale la pena", dijo.

En relación a su rival, el técnico de Las Palmas dijo que "el Leganés es un buen equipo que está haciendo una buena campaña pero tienen debilidades como todos". "El partido es fundamental para nuestro futuro y ahora tenemos que demostrar nuestra valía", agregó al respecto.

Además, Jémez dijo que si debe contar con algún futbolista que haya tenido menos minutos, explicó que ve a sus "jugadores dando el máximo". "Son cconscientes de que nos falta un poquito más que dar. Ahora es el momento de que aquellos que no han disfrutado de tantos minutos adquieran responsabilidad y demuestren que pueden estar en el once", espetó.

Por último, Jémez confirmó que Pedro Bigas no viaja a Madrid. "Su rodilla no termina de funcionar y sintiéndolo mucho no puedo contar con él en estos momento. Los servicios médicos valorarán su situación", concluyó el entrenador canario en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria.