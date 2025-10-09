Jesús Rodríguez: "No sé por qué le gusto tanto a De la Fuente"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El extremo internacional español Jesús Rodríguez ha comentado este jueves que no sabe "por qué" le gusta tanto su juego a Luis de la Fuente, pero que imagina que está "haciendo las cosas bien" y que siempre intenta "devolver la confianza" que le da el seleccionador con buenas actuaciones.

"No sé por qué le gusto tanto a De la Fuente. Lo que sé es que cada vez que vengo aquí lo dejo todo porque para mí es un orgullo representar a la selección absoluta de mi país. Imagino que le gusto porque vengo haciendo las cosas bien y por mis cualidades, pero siempre intento devolverle la confianza en el campo", dijo el internacional absoluto español del Como en rueda de prensa.

Jesús Rodríguez comentó que pese a que el Mundial sea en junio, "queda mucha temporada por delante" y "mucho trabajo" que hacer con su club. "No me decidí por el Como pensando en el Mundial. Me decidí por el proyecto que tiene, que es ambicioso y joven. Sabía que me iban a ayudar a mejorar, que iba a tener minutos y que me iba a dar confianza", añadió.

En Italia se encuentra a las órdenes de un ilustre de la selección española, Cesc Fábregas, un entrenador "increíble, muy cercano y que ayuda mucho a los jóvenes". "Me dio el consejo de que me hiciera notar, que hiciera lo que hago todos los fines de semana, que tenga mi descaro porque si por eso me han llamado y lo hago aquí, tendré posibilidad de venir la próxima", agregó.

"Me costó unos días creerme lo que había sucedido, porque no es fácil debutar con la selección absoluta de tu país. Ya lo llevo con más calma, con la máxima tranquilidad posible y concentrado en el equipo para seguir trabajando. Soy un chico tímido, que de primeras le cuesta. Por ejemplo, en la primera convocatoria, Morata me ayudó a integrarme en el grupo y la verdad que son un grupo increíble", confesó el sevillano.

Un Jesús Rodríguez que desde este verano juega en la Serie A, una competición que "cambia mucho" con respecto a la liga española. "La liga italiana es más física y más defensiva. Pero creo que con tiempo me adaptaré mejor y poco a poco iré mejorando. Espero conseguir mi mejor nivel pronto", explicó.

El canterano del Real Betis tuvo palabras de elogio para Lamine Yamal, al que considera "un referente". "Me ha sorprendido. Es el jugador que me ha sorprendido porque hace cosas increíbles y va muy sobrado. Para mí es el mejor jugador del mundo y tiene un futuro increíble. Siempre me intento fijar lo máximo posible en él para intentar aprender", subrayó.

Jesús Rodríguez también opinó sobre el jugar un partido de liga fuera de las fronteras del país: "Siempre va a salir un poco perjudicado el equipo que juegue local. Pero si han dado el ok será por lo ven bien. Si a mí me tocase jugar de local y me mandan a jugar a otro país, no me gustaría mucho porque me gustaría tener a mi afición y jugar en mi estadio", analizó.

"A unos les gusta mucho y a otros no les gusta nada. No se está hablando mucho de eso en la concentración. Sí que es verdad que ya está llamando más la atención porque estamos en España el Villarreal-Barça. Pero no del partido nuestro en Australia, cuando llegue a Italia ya veremos qué opinan nuestros compañeros", puntualizó el jugador del Como, que también jugará un partido de Serie A en la ciudad australiana de Perth.

Por último, el de Alcalá de Guadaira se mostró "muy contento" por sus compañeros de la selección Sub-20, que están ya en los cuartos de final del Mundial de Chile. "Es un grupo increíble. Estuve con ellos cuando ganamos el Europeo Sub-19, también con compañeros que he tenido en el Betis, como Pablo García, y también con otros tantos que estuve en la selección y que la están rompiendo. Les deseo la mayor suerte y espero que lo ganen", concluyó.