De izda a dcha: José Miguel Monje, Jesús Velasco y Rafael Louzán - PRENSA RFEF

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) - El seleccionador nacional masculino de fútbol sala, Jesús Velasco, mostró su felicidad por haber renovado hasta 2029 al frente de un combinado nacional donde está viendo "un sueño convertido en realidad" y donde tiene claro que le "van a tener que echar" porque él no tiene pensado irse.

"A mí me van a tener que echar de aquí, no me voy a ir. Estar en la selección era un sueño que se ha convertido en realidad y estoy ayudando a ampliar la grandeza de España, aunque no es mérito mío sino de todos", señaló Velasco este lunes durante su acto oficial para presentar su renovación anunciada el pasado mes de septiembre.

El técnico recalcó que no van a "olvidar nunca" un 2026 donde ganaron la Eurocopa y la 'Finalissima'. "Nadie nos los puede quitar y está todo el grupo muy orgulloso. He entrenado a los mejores clubes del mundo, pero como ganar con la selección no hay nada y lo digo porque he vivido las dos cosas. Hemos conseguido sobre todo dar una identidad a la selección", subrayó en declaraciones recogidas en la web de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En dos años, España tendrá que afrontar el reto del Mundial, un campeonato adverso en las últimas ediciones. "Todavía no estamos, tenemos que ganarnos la clasificación y una vez que lleguemos, hay que intentar pasar por encima de quien esté enfrente. Somos España y sabemos que podemos ganar a cualquiera, pero también cualquiera nos puede ganar", advirtió.

Por su parte, Rafael Louzán, presidente de la RFEF, celebró "el día de Jesús Velasco". "Mirando a los dos trofeos en este corto periodo, ha conseguido devolver la ilusión al fútbol sala español. Tenemos probablemente la mejor Liga del mundo, pero llevábamos un tiempo sin títulos y con la llegada de Jesús nos ha devuelto la ilusión y los títulos, es para sentirse orgullosos del acierto de que se incorporase", confesó.

"Tiene mucha contundencia a la hora de definir su camino y sus objetivos. Hay dos títulos, pero lo bueno está aún por llegar y desde la RFEF vamos a intentar poner todos los medios, empezando por la reforma del pabellón, que es lo primero que se ha puesto en marcha", añadió al respecto el dirigente.

Finalmente, José Miguel Monje, presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala de la RFEF, dejó claro que el organismo "tiene la obligación de tener a los mejores" y que la llegada de Velasco "ha sido una bocanada de aire fresco, no sólo por los resultados sino por la forma en que se está ganando, de forma bonita, con una apuesta valiente".

"Da una gran confianza a los jugadores, como se ha visto en la 'Finalissima' con cinco chicos muy jóvenes que han rendido muy bien ante los mejores del mundo. Estamos en la línea de lo que debemos estar", sentenció el presidente de la Real Federación de Fútbol de la Región de Murcia (RFFRM).