Jesús Velasco: "Somos conscientes de quiénes somos, a quién representamos y de nuestro potencial"

1132649.1.260.149.20261110155702 Foto de familia tras la recepción a la selección española de fútbol sala por la conquista de la 'Finalissima' - DENNIS AGYEMAN/AFP7/EUROPA PRESS

LAS ROZAS (MADRID), 10 (EUROPA PRESS)

La selección española masculina de fútbol sala tuvo un reconocimiento este martes por la conquista el pasado domingo de la 'Finalissima', un torneo que disputó en Brasil como campeona de Europa junto a la anfitriona y actual campeona del mundo, su víctima en la final, Portugal, a la que derrotó en semifinales, y Argentina, y celebró un nuevo éxito en este 2026 de la mano de Jesús Velasco que va haciendo que el combinado nacional sea "consciente del potencial" que posee en el presente y para el futuro.

"Y nosotros también", replicó Jesús Velasco al ser preguntado por el deseo ahora de la afición de que España se mantenga en lo más alto. "No hay presión, somos conscientes de quiénes somos y a quién representamos, y también cada vez más del potencial que tenemos, no sólo por lo que hay aquí sino por todo lo que hay detrás", aseguró el seleccionador durante el homenaje recibido este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) por la conquista de la 'Finalissima' ante Brasil en su casa.

De esta final ante la campeona del mundo, el manchego se queda como imagen "sobre todo el 2-0" anotado por Cecilio a falta de segundos para la conclusión. "Ves que quedan 25 o 30 segundos y ya te ves campeón, eso no se puede pagar con dinero. Es una alegría muy grande que hemos podido vivir todos juntos y que no vamos a olvidarlo nunca. Como imagen fue espectacular, imaginad vivirlo allí", admitió.

Por su parte, Mario Rivillos, uno de los capitanes, recordó que la semifinal ante Portugal y la final ante Brasil fueron "dos partidos muy difíciles". "Sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar y creo que la foto esta (una imagen con todo el equipo celebrando el título) es la clave. Al final, somos un grupo unido y se está creando un vínculo muy especial", indicó el jugador del JP Financial Inter, que celebra que con Jesús Velasco haya podido volver a la selección. "Siempre me veía adentro, pero no tenía la oportunidad. Siempre he seguido luchando y al final las oportunidades llegan", subrayó.

"Éramos las cuatro mejores selecciones y estaba claro que iba a haber momentos muy difíciles, pero creo que una vez más hemos demostrado que todos juntos somos invencibles. Somos una piña, lo demostramos en el campo y en todo momento nos ayudamos unos a los otros y al final eso creo que marca la diferencia", añadió por su parte otro de los capitanes como Adolfo Fernández.

Finalmente, otro peso pesado del vestuario como Antonio Pérez no escondió que "una de las esencias que hacen que este equipo sea campeón es el juego". "Tenemos una base muy buena desde categorías inferiores y donde disfrutamos con la pelota, y también está que somos una piña y que siempre vamos a una en momentos difíciles como se pudo ver en las semifinales donde pudimos conseguir el empate y queríamos ir a por más", advirtió.

A este acto acudió el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, que recordó que aunque parezca en la actualidad "una rutina que España gana y gana siempre, esto no es nada fácil". "Enhorabuena de verdad a todo ese equipo técnico y jugadores, creo que tiene un mérito increíble lo que habéis logrado ante el actual campeón del mundo que es Brasil y en su territorio", expresó.

"Quizás estamos viviendo el año dorado del fútbol y el fútbol sala español y se debe en gran medida a nuestros jugadores y jugadoras, y a nuestros formadores también. Ojalá podamos seguir así, que no va a ser fácil porque entre la victoria y una derrota hay una raya muy fina", prosiguió el dirigente.

El mandatario apuntó que "España no sólo gana sino que deja su forma de ganar", una filosofía que también aplica el seleccionador Jesús Velasco, del que resaltó "su solvencia a la hora de trasladar el mensaje que cree que debe dar en cada momento" y que vio vital para que ganasen "con una tranquilidad" pese a la entidad del rival.

Finalmente, José Miguel Monje, presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala de la RFEF, no se olvidó del trabajo de "maravilla" que están haciendo "las federaciones territoriales" y que están provocando que "el fútbol sala haya crecido exponencialmente en licencias y en calidad".

"La verdad es que hay un impulso enorme por parte de esta casa, con un equipo de trabajo extraordinario. Tenemos un equipo técnico espectacular y teníamos cinco bajas de los campeones de Europa y han aparecido cinco jóvenes que han hecho un campeonato impresionante", sentenció.