El Jimbee Cartagena conquista en la prórroga su tercera Supercopa de España consecutiva

El Jimbee Cartagena Costa Cálida - JIMBEE CARTAGENA COSTA CÁLIDA

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Jimbee Cartagena Costa Cálida se ha proclamado campeón de la Supercopa de España masculina de fútbol sala por tercera vez consecutiva después de superar en la prórroga de la final, que se ha disputado en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix, al Illes Balears Palma Futsal (5-2).

El conjunto murciano inauguró las ocasiones Palau Municipal d'Esports de Son Moix con una falta directa de Gabriel Motta en el minuto 8 repelida por el guardameta local, y solo un minuto después el brasileño volvió a poner a prueba a la defensa mallorquina en otra jugada a balón parado.

Fabinho ofreció la réplica con dos oportunidades seguidas, aunque fue Cortés el que consiguió ver puerta en un doble penalti que tuvo que repetirse después de que Barrón se adelantase (min.18). Un 1-0 con el que el partido se marchó al descanso.

Solo cuatro minutos más tarde de que se reanudase el choque, Alisson consiguió equilibrar la contienda con una falta lejana que tocó en la zaga balear (min.24), aunque Osamanmusa adelantó de nuevo a Jimbee Cartagena en el minuto 33. Cuando todo parecía decidido, Ernesto apareció a 14 segundos de final con un zurdazo para desatar la alegría en Son Moix y forzar la prórroga.

Sin embargo, en el tiempo extra emergió Cortés para, con su 'hat-trick', encarrilar el título para el equipo cartegenero. Con un potente disparo raso, puso el 3-2 en el 41, y solo un minuto después anotaba todo desde los diez metros. A 56 segundos para la conclusión, Waltinho finiquitó a puerta vacía.